Sénégal: Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur du pays

Arrivé à terme, le contrat du technicien sénégalais n'a pas été renouvelé par la ministre des Sports, Khady Diéne Gaye. Elle évoque, entre autres, la non-atteinte des objectifs assignés dans le cadre du contrat de renouvellement signé le 7 novembre 2022 arrivé à terme le 31 août 2024, c'est-à-dire le sacre à la précédente CAN en Côte d'Ivoire et une qualification en quarts de finale de la coupe du monde 2022.

À la CAN, en janvier dernier, le Sénégal a été stoppé en huitièmes de finale par le pays hôte et a été sorti à cette même phase, battu par l'Angleterre 3-0, lors du Mondial 2022 au Qatar. Khady Diéne Gaye parle aussi de la régression de l'équipe nationale au classement Fifa et le risque de désaffection entre la sélection nationale et les Sénégalais.

Arrivé à la tête des Lions de la Teranga en 2015, Aliou Cissé totalise 70 victoires, 24 nuls et 13 défaites. Il a remporté la CAN 2021 et a été finaliste lors de la CAN 2019 enlevée par l'Algérie. La Fédération sénégalaise de football devra mettre en place un staff intérimaire pour la gestion de la double confrontation contre le Malawi le 11 octobre à Dakar et le 15 octobre à Lilongwe dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc.