Sénégal: La zone centre présente de nombreuses menaces de vulnérabilité (gouverneur)

Kaolack — La zone centre du Sénégal, qui regroupe quatre régions administratives, présente de nombreuses menaces de vulnérabilité en matière de sécurité, de par sa démographie et sa situation de carrefour, a relevé Mohamadou Moctar Watt, gouverneur de la région de Kaolack (centre).

"La zone centre, de par sa situation de carrefour et sa démographie avec des densités élevées, de noyau spécial, au port dynamique et économique, adossée à une zone frontalière, présente de nombreuses menaces de vulnérabilité", a-t-il notamment affirmé.

Le chef de l'exécutif régional procédait, mercredi, au lancement officiel du programme Collectivités territoriales, défense, sécurité et paix (PCTDSP) du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) au profit des quatre régions de la zone centre du pays, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine.

Il a souligné que le profil sécuritaire de cette zone montre les préoccupations que constituent le vol de bétail, le trafic en tous genres dont la drogue, de médicaments illicites, la contrebande de marchandises, les accidents de la route dans lesquels sont régulièrement impliquées les motos "Jakarta", le transport de produits dangereux voire hautement inflammables, entre autres.

"Loin d'être exhaustive, cette liste nous donne une idée sur les menaces qui pèsent sur la quiétude des populations dans nos territoires éloquemment", a soutenu le gouverneur, selon qui, une réponse pour ces menaces sécuritaires doit s'inscrire dans un schéma privilégiant la proximité.

"C'est le lieu d'engager une réflexion globale sur les problèmes sécuritaires impliquant autorités administratives et territoriales, responsables des forces de défense et de sécurité et représentants de la communauté", a-t-il indiqué.

D'après lui, cette diversité de profils et le caractère inclusif de la réflexion témoignent de la pertinence d'une réponse communautaire aux problèmes sécuritaires.

Face à la montée de l'insécurité qui a fini de gagner la campagne profonde, l'exécutif local ne saurait se complaire dans la passivité, dans l'attente d'une substitution des représentants de l'Etat.

"Nous sommes appelés à jouer un rôle actif de proximité dans le nouveau champ d'action notamment la participation à la construction d'unités sécuritaires. Comme le font beaucoup de maires qui participent à la construction de brigades ou de postes de gendarmerie, de postes de secours et d'incendie ainsi que leur équipement, la lutte contre les incivilités et les troubles à la tranquillité publique, la gestion des querelles de voisinage etc.", a-t-il fait noter.