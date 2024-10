Sénégal: Aliou Cissé, la fin d'un long règne avec les Lions du Sénégal

Après neuf ans comme sélectionneur des Lions, Aliou Cissé a été remercié par le gouvernement sénégalais qui n'a pas donné suite à la prolongation de contrat proposée par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Une fin de parcours que n'imaginait certainement pas Cissé, rattrapé par une longévité qui a fini par peser sur les arguments de ses détracteurs.

C'est une décision qui a secoué l'univers du football sénégalais, même si on la sentait inéluctable depuis quelque temps. Aliou Cissé n'est plus sélectionneur du Sénégal qu'il aura dirigé pendant neuf ans et six mois. Personne n'avait eu un règne aussi long, et personne ne l'aura jamais certainement. Il aurait pu encore poursuivre l'aventure avec les Lions une année encore, comme le voulait la Fédération sénégalaise de football, mais, pour paraphraser une expression bien locale, « la Fédé propose, l'État dispose ». Le gouvernement du Sénégal employeur, à travers son ministère des Sports, a jugé qu'il était temps de tourner la page Aliou Cissé. Pour plusieurs raisons comme « ne pas avoir remporté la dernière CAN », « la régression des Lions au classement FIFA » et un « risque de désaffection » avec « les Sénégalais ».

En réalité, l'ancien capitaine des Lions a d'abord été victime de l'usure au poste, car il est difficile de contester son exceptionnel bilan à la tête de l'équipe du Sénégal : 67 victoires, 23 matchs nuls et 13 défaites en 103 matches.

Ensuite, il est certain que depuis l'élimination des Lions en huitièmes de finale de la CAN 2024, qu'ils abordaient dans la peau des super favoris, Aliou Cissé ne faisait plus l'unanimité. Jusque dans son propre camp. Son adjoint Régis Bogaert, avec qui il a débarqué en mars 2015, a démissionné il y a un peu plus d'un mois sur fond de tensions sur les choix techniques du sélectionneur.

Dans le même temps, Sadio Mané, meilleur buteur et vice-capitaine de la tanière, n'hésitait pas, pour la première fois, à remettre en cause le système de jeu (3-5-2) prôné par Cissé. Sans oublier la furie populaire venant des supporters qui n'arrêtent pas de réclamer le départ de l'ancien joueur du PSG.

C'est à eux que s'adresse d'ailleurs Cissé le 9 septembre dernier dans un message sur son compte Instagram après la victoire peu convaincante des Lions face au Burundi en éliminatoires de la CAN 2025. « Peuple sénégalais, je vous écoute, vous entends et vous vois, écrit-il. J'ai donné ma vie pour l'équipe nationale, et je vous promets de faire tout mon possible pour laisser la sélection nationale à la place où nous avons réussi à la ramener tous ensemble : au top. »

Aliou Cissé, qui avait en main la proposition de prolongation de contrat, ne se doutait certainement pas que cette rencontre à Lilongwe face aux Burundais allait être sa dernière à la tête du Sénégal.

De son premier match au Havre face au Ghana en amical, Cissé aura réussi là où tous ses prédécesseurs avaient échoué. Il restera à jamais le sélectionneur à avoir offert au Sénégal sa première (et seule) Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2022 au Cameroun après l'avoir emmené en finale de la CAN en 2019 et l'avoir qualifié à deux reprises à la Coupe du monde (2018, 2022).

À l'heure de tourner la page, ce sont actuellement des remerciements teintés de gratitudes qui fleurissent sur les réseaux sociaux pour qualifier le bilan d'Aliou Cissé. Cela n'atténuera certainement pas la déception du natif de Ziguinchor (sud du Sénégal), mais c'est au moins un bel hommage pour une sortie qu'il n'a pas choisie.

Bèye, Daf, Renard...Qui pour la succession ? À quelques jours de la double confrontation face au Malawi (11 et 15 octobre), comptant pour les troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025, la FSF va parer au plus pressé. Pape Thiaw, adjoint d'Aliou Cissé, vainqueur du Chan 2023, devrait assurer l'intérim en attendant de trouver un nouveau sélectionneur aux Lions. Thiaw ancien coéquipier de Cissé en sélection, devrait être épaulé par Serigne Saliou Dia, actuel sélectionneur des U20 du Sénégal.

Pour la suite, les candidats ne manquent pas. En dehors de Pape Thiaw, remplaçant naturel, Habib Bèye possède un bon profil, mais pas autant qu'Omar Daf qui a déjà travaillé dans la sélection pendant le mandat de Cissé. Hervé Renard, qui n'est plus sélectionneur de l'équipe de France féminine, n'a jamais caché son attirance pour les Lions. Mais celui qui a une maison au Sénégal, devrait être victime de la « préférence nationale » prônée désormais sur tous les plans par le nouveau pouvoir en place.