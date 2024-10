Madagascar: Education primaire - Amélioration des compétences de base en lecture, écriture et calcul

Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement américain vise à améliorer les compétences fondamentales en lecture et en calcul pour les élèves des écoles primaires des régions Atsimo Atsinanana et Androy.

Lova (héritage) - compétences fondamentales pour un avenir meilleur. C'est le projet qui marque le retour officiel de l'investissement du gouvernement américain dans le secteur de l'éducation à Madagascar. Il vise à améliorer les résultats des élèves des écoles primaires en lecture et en calcul dans les régions Atsimo Atsinanana et Androy. « Lova » vise à doter les enfants des compétences essentielles à la vie et à l'apprentissage nécessaire pour construire un avenir meilleur pour eux-mêmes, leurs familles, leurs communautés et leur pays. Au cours des cinq prochaines années, cette initiative de 10 millions de dollars se concentrera sur l'amélioration des compétences fondamentales en lecture et en calculpour les élèves des écoles primaires sélectionnées.

Apprentissage

« Lova » combine quatre éléments clés pour améliorer l'apprentissage des élèves : le renforcement des méthodes d'enseignement et d'apprentissage innovantes, la mobilisation des communautés scolaires locales, l'amélioration de l'utilisation des données pour les résultats éducatifs, et le renforcement de la capacité institutionnelle et de la coordination. « Grâce au projet Lova, nous avons l'opportunité de renforcer la collaboration et de créer une synergie durable entre l'Agence américaine pour le développement international (USAID), le ministère de l'Éducation nationale et d'autres partenaires techniques et financiers dans le secteur de l'éducation à Madagascar, afin de soutenir l'amélioration des résultats d'apprentissage de tous les enfants malgaches », a déclaré la Chargée d'Affaires des États-Unis, Michele Russell, lors de la cérémonie de lancement de ce projet.