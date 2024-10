Madagascar: Jeux olympiques de robotique - Les champions gâtés par Telma

La Team Madagascar, composée de cinq lycéens passionnés de robotique : Emrick, Aina Finaritra, Grace, Maria et Sahaza, a remporté la médaille d'or lors du FIRST Global Challenge 2024 à Athènes, où plus de 190 pays étaient représentés. En s'associant avec des équipes de Chine, de Moldavie et des îles Cook, ils ont su s'imposer grâce à leur robot capable d'effectuer plusieurs tâches.

Hier, l'opérateur Telma Madagascar a récompensé l'équipe avec un million d'ariary, des smartphones, des t-shirts et des casquettes. Lors d'une conférence de presse, les membres de la Team ont souligné l'importance de la stratégie et de la coopération dans leur réussite. « C'est un jeu où les points sont partagés entre alliés, et il faut aussi penser à la stratégie de match », a expliqué Emrick. Cette année, le thème de la compétition était « Nourrir le futur ».

Les équipes ont dû concevoir des robots pour collecter des balles représentant des ressources essentielles : nourriture, énergie et eau. Bien que ce soit principalement un jeu, les compétences acquises ont une application concrète dans le domaine des STEM, permettant aux jeunes de se préparer à relever des défis mondiaux. La Team Madagascar a également présenté un projet sur la spiruline pour lutter contre la malnutrition.