Madagascar: Accident tragique sur la RN12A - Un chauffeur décédé et trois blessés

Un grave accident de la circulation s'est produit ce mardi à 14h30, à 2 kilomètres de Manambondro, sur la route nationale RN 12 A, précisément au PK 177+125, dans le district de Vangaindrano. Un véhicule 4x4, appartenant à un opérateur téléphonique, a fait une sortie de route, provoquant la mort du chauffeur et blessant trois autres passagers.

Selon les informations recueillies auprès de la gendarmerie, le véhicule a terminé sa course dans un champ de girofle après s'être renversé, les quatre roues en l'air. Le conducteur, grièvement blessé, a été rapidement secouru et transporté à l'hôpital, mais il a malheureusement succombé à ses blessures. Les trois passagers, blessés dans l'accident, ont été transférés au Centre de Santé de Base II (CSBII) de Manambondro pour y recevoir des soins.

Les gendarmes et les quartiers mobiles sont intervenus pour sécuriser le lieu de l'accident, veillant à protéger les biens et les documents de l'entreprise. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cette tragédie.

Cet accident met en lumière les dangers constants sur les routes nationales, souvent en mauvais état. L'excès de vitesse et la fatigue du conducteur sont également des facteurs aggravants dans de nombreux cas. Les autorités, notamment la gendarmerie, continuent de sensibiliser les usagers de la route à la prudence, en particulier les conducteurs de transports en commun, souvent les plus touchés par ces accidents. La sécurisation et l'entretien des routes demeurent des enjeux cruciaux pour limiter ces accidents tragiques.