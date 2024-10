Madagascar: PFL 2024-25 - Vers une nouvelle saison prometteuse

Hier, au siège de la Fédération malagasy de Football (FMF), s'est tenue la première réunion des dirigeants et clubs, membres de l'association des Clubs Football Elite de Madagascar (CFEM), marquant une étape significative pour le développement du football à Madagascar. Plusieurs sujets cruciaux ont été abordés. La réunion a débuté par des félicitations et un mot de bienvenue pour les nouveaux clubs intégrant le championnat de Madagascar Pureplay Football League (PFL) : le FC Avenir du Sud d'Anosy et le FC Théo de Sava.

Un bref retour sur la dernière édition de la PFL 2023-2024 a été effectué. Le Disciples FC Vakinankaratra a été couronné champion, tandis que le KFCA DIANA et le Dato FC Atsimo Atsinanana ont été relégués, illustrant les défis à relever pour les équipes moins performantes. Pour la saison 2024-2025, deux formules de championnat ont été proposées. Les clubs présents disposent de quelques jours pour examiner ces options, et la décision finale sera validée par le comité directeur de la CFEM. Un tirage au sort, prévu pour le 11 octobre 2024, déterminera l'affectation des équipes des régions centrales de Madagascar dans les zones Nord et Sud.

Concernant les licences des clubs, les 14 équipes ayant participé à la saison précédente doivent actualiser leurs dossiers dans le système CLOP. Les deux nouveaux promus pourront bénéficier d'une assistance pour leur démarche d'obtention de licence. Pour préparer efficacement la saison, une proposition a été faite pour organiser un grand tournoi de pré-saison, baptisé Grand Tournoi de Madagascar (GTM). Cet événement vise à permettre aux équipes de se préparer et d'être en forme dès le début du championnat, tout en préparant les joueurs pour les éliminatoires de la CHAN.