Madagascar: Course à la mairie de Tana - Tahina Razafinjoelina reste le candidat le plus en vue

Alors que les 6 autres prétendants à la course à la mairie d'Antananarivo semblent préférer la discrétion en attendant la sortie de la liste officielle des candidats par l'Organe de vérification et d'enregistrement des candidatures (OVEC), Tahina Razafinjoelina est pour le moment le candidat le plus en vue. Non seulement il multiplie les sorties médiatiques, mais le numéro Un du parti Tia Tanindrazana (TT) n'hésite pas à prendre position par rapport aux différents débats qui enflamment les réseaux sociaux.

Dans sa posture d'enseignant, l'ancien candidat à l'élection présidentielle veut marquer son territoire dans cette course qui s'annonce serrée. En tout cas, lors de son dépôt de candidature, il y a exactement une semaine, il avait déjà indiqué sa position. « Nous nous opposons à l'injustice depuis 2009 et nous nous y opposons encore aujourd'hui », a-t-il déclaré.

Il ne s'agit pas, selon lui, de s'opposer aux gens mais à ce qui ne va pas et ce qui doit être corrigé et changé. Tahina Razafinjoelina se veut d'ailleurs être une force de proposition en restant dans le concret et dans ce qui est réalisable.