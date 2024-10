Rabat — Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, mercredi à Rabat, la 12ème réunion de la Commission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d'Al-Haouz, qui a permis de constater la cadence positive dans la mise en oeuvre de ce programme.

En application des Hautes Instructions Royales, la commission a décidé de prolonger la durée des versements des aides d'urgence d'un montant de 2.500 dirhams aux familles dont les habitations ont été effondrées partiellement ou totalement, et ce, après l'achèvement de l'opération des versements des aides d'urgence d'un montant de 2.500 Dirhams mensuels, qui avait été fixée à une durée de 12 mois, pour un coût global de 1,7 milliard de dirhams, indique un communiqué du département du Chef de gouvernement.

La commission a constaté l'émission à fin septembre dernier de 56.095 autorisations de reconstruction et l'avancement des chantiers de reconstruction et de réhabilitation au niveau de 50.807 logements endommagés, ajoute la même source, notant que l'opération de déblaiement des débris au niveau des habitations effondrées ayant atteint ses phases finales, la commission a confirmé le lancement de la mise en oeuvre de solutions de terrain concernant 1700 habitations situées dans des zones à relief compliqué.

La commission a également établi que 57.703 familles ont touché un premier versement de 20.000 dirhams pour la reconstruction et la réhabilitation de leurs logements effondrés totalement ou partiellement, que 26.110 familles ont touché le deuxième versement, que 12.839 familles ont touché le troisième versement et que 1.868 familles ont touché le quatrième et dernier versement, et ce pour un montant global de plus de 2 milliards de dirhams.

La commission s'est, d'autre part, penchée sur l'avancement des travaux de mise à niveau des quatre axes routiers composant la route nationale N7 sur une longueur de 64 kilomètres pour un budget global de 665 millions de dirhams, précise le communiqué, relevant qu'elle a ainsi constaté la création de 4 équipes régionales d'équipement, dotées de 37 engins devant être renforcés par 9 engins supplémentaires, pour un budget global de 160 millions de dirhams.

Dans le secteur de la santé, après l'achèvement des travaux de la première tranche relative à la mise à niveau de 42 centres de santé prioritaires, la commission a constaté le lancement des travaux de la deuxième tranche relative à la mise à niveau ou la reconstruction de 153 centres de santé pour un coût de 532 millions de dirhams, relève-t-on.

Concernant le secteur de l'agriculture, il a été procédé à fin septembre dernier à la distribution gratuite de 30.510 têtes de bétail au profit de 3.051 éleveurs, explique-t-on, notant que la commission a pu constater la remise en service des différentes seguia endommagées, ainsi que l'achèvement prochain des opérations de réfection des ouvrages de petite et moyenne hydraulique dans ces régions et la restauration des dommages occasionnés aux points d'eau destinés à l'abreuvement du bétail, en plus de l'achèvement de l'opération programmée de réhabilitation de 54 kilomètres de sentiers ruraux.

Au niveau du secteur de l'enseignement, 127 écoles ont pu rouvrir à l'occasion de l'actuelle rentrée scolaire, alors que les travaux de réhabilitation se poursuivent au niveau de 42 établissements scolaires devant être prêts à fin novembre prochain, parachevant ainsi la première tranche de l'opération de réhabilitation des établissements scolaires endommagés.

La commission a également fait le point sur l'état d'avancement des travaux de la deuxième tranche des opérations programmées de réhabilitation et de construction des établissements scolaires, afin que ces chantiers puissent être achevés dans les délais impartis. La commission a recommandé à cet égard l'accélération de la présentation du programme de mise en oeuvre de la troisième tranche des opérations programmées de réhabilitation et de construction des établissements scolaires.

Dans le secteur du tourisme, la commission a constaté le traitement de 258 demandes afin de bénéficier d'un soutien financier sur un total de 386 demandes présentées par les établissements d'accueil touristiques classés affectés par le séisme. Ainsi, 153 établissements d'accueil touristique ont bénéficié de la première tranche du soutien pour un budget de 50 millions de dirhams, en plus du versement de la deuxième tranche du soutien qui a bénéficié à 13 établissements pour un montant de 6 millions de dirhams.

Au volet de l'économie sociale et solidaire, la commission a constaté le dépôt de 173 dossiers de demande de soutien aux coopératives pour un budget global de 29 millions de dirhams, poursuit la même source, ajoutant que le versement des première, deuxième et troisième tranches se poursuit pour le soutien de 166 coopératives, pour un budget ayant atteint jusqu'à présent 7 millions de dirhams.

Dans le secteur de l'industrie et du commerce, la commission a constaté le versement de la première tranche du soutien au profit de 153 vendeurs ambulants, ainsi que l'achèvement prochainement des travaux de réhabilitation du marché de "Tlat n'Yacoub" dans la province d'Al Haouz, qui comprend 118 points de vente.

La commission s'est enfin penchée sur les projets de réhabilitation de plusieurs murailles et sites archéologique endommagés par le séisme, au nombre de 23 projets, dont 8 projets sont en cours de réalisation, pour un budget global de plus de 130 millions de dirhams, conclut le communiqué.