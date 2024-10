Maroc: M. Jazouli - Le pays est en train de s'imposer comme un 'pays connecteur'

Casablanca — Le Maroc confirme jour après jour son positionnement en tant que "pays connecteur" et "safe place", dans un contexte mondial marqué notamment par la réorganisation des chaînes de valeur industrielles, a affirmé, mercredi à Casablanca, le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli.

Intervenant lors d'une rencontre réunissant les présidents des conseils d'affaires de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), tenue en présence du président du Patronat, Chakib Alj, M. Jazouli a mis en avant le rôle du Maroc comme acteur majeur dans les chaînes de valeur de plusieurs secteurs, à l'image de la mobilité électrique, de l'hydrogène vert, de l'aéronautique, etc.

Il a également insisté sur l'importance des conseils d'affaires dans la promotion du Maroc auprès des investisseurs et des partenaires commerciaux internationaux.

Revenant en particulier sur les chaînes de valeur mondiales de l'automobile et des batteries électriques, M. Jazouli a fait état de la constitution en cours de toute la chaîne de valeur des batteries électriques au Maroc, avec notamment des investissements d'envergure et des gigafactories des groupes chinois CNGR, BTR et Gotion.

"Les opérateurs chinois voient en nous un partenaire de long terme de la même manière que les Américains qui utilisent les batteries chinoises voient dans le Maroc un 'safe space' dans lequel des batteries pourront être produites indépendamment de toute crise politique internationale", a-t-il dit.

Organisée à l'initiative de la Commission "Internationale" de la CGEM, présidée par Ghita Lahlou et Anas Guennoun (vice-président) et de la Commission "Afrique", présidée par Abdou Diop et Ali Zerouali (vice-président), cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la volonté de la CGEM de dynamiser davantage ses conseils d'affaires et de leur donner les moyens d'atteindre leur plein potentiel.

Elle représente également une plateforme de réflexion sur les enjeux géostratégiques globaux, sur leur impact sur la compétitivité des entreprises et de l'économie marocaines, ainsi que sur les moyens de transformer les défis actuels en opportunités économiques accélératrices de développement et de croissance pour le Maroc.

Un moment fort de cet événement a été le panel des présidents des conseils d'affaires précédé par un keynote speech du président du Club des Chefs d'Entreprises France-Maroc et suivi d'un témoignage de la part du président du Conseil économique Maroc-Espagne, Adil Rais.

Ce panel a été l'occasion pour les présidents de conseils d'affaires représentant divers continents de partager leurs expériences et leurs plans d'action, exposer leurs ambitions futures et mettre en avant des exemples de bonnes pratiques.

Au nombre de 66, les conseils d'affaires de la CGEM sont établis avec les patronats étrangers partenaires et oeuvrent pour l'accélération de l'investissement et du co-investissement, le renforcement des échanges commerciaux, mais également la promotion du rayonnement du Maroc à l'international.