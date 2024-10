Madagascar: Douane - Le Bureau de surveillance douanière de Nosy-Be opérationnel

Avis aux trafiquants. La douane de Nosy-Be dispose dorénavant d'outils efficaces de lutte contre les trafics aux frontières en tout genre.

Le Bureau de surveillance douanière de cette ville touristique est désormais opérationnel.

Brigade canine

Avec ce que cela suppose bien évidemment d'efficacité en termes de contrôle aux frontières. Notamment en raison de la présence de la brigade canine capable de déjouer toutes les tentatives de contrebandes et de trafics. Dirigée par des maîtres-chiens bien formés, l'équipe cynophile de Nosy-Be, actuellement constituée de sept chiens de race berger allemand et berger malinois, est capable de renforcer les expériences et les performances des agents en matière de lutte contre les fraudes et contrebandes.

En effet, comme ils l'ont démontré lors d'une démonstration réalisée le 27 septembre dernier durant la cérémonie de lancement de la brigade canine, ces chiens sont capables de détecter des marchandises et des produits interdits comme les stupéfiants, les tortues et les devises même dissimulés avec un mode opératoire de plus en plus sophistiqué par les trafiquants. La présence des chiens constitue par ailleurs un élément dissuasif pour les potentiels trafiquants.

Élargie

%

Comme l'a rappelé le Directeur général des douanes, Ernest Zafivanona Lainkana, la mise en place de la brigade canine entre dans le cadre du programme de réformes de l'administration douanière. Après la mise en place de cette structure à Antananarivo et maintenant à Nosy-Be, la brigade canine sera progressivement élargie et déployée aux ports et aéroports internationaux du pays. À Nosy-Be, les activités du bureau de surveillance douanière sont prévues s'étendre jusqu'à la surveillance des mouvements maritimes dans cette région.

En effet, un projet de mutualisation d'action et de moyen est déjà initié avec le ministère des Forces armées et le ministère des Transports à travers l'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) pour un processus de sécurisation maritime dans lequel Nosy-Be sera le site pilote. Dans un futur proche, ce projet commun se donne comme objectif de former une unité conjointe de garde-côtes pour assurer plus d'efficacité et réduire les risques de contrebande. La ministre de l'Économie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a déclaré lors de la cérémonie de lancement du bureau de surveillance douanière de Nosy Be que l'État continuerait à prendre toutes les mesures destinées à améliorer l'administration douanière. Le ministre des Forces armées, le général de corps d'armée, Lala Monja Delphin Sahivelo a également honoré de sa présence cette cérémonie.