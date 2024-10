Madagascar: Élections Municipales - La CENI se donne du temps pour les délibérations

On y est presque. Après deux jours de délibération des candidatures rejetées par les Organes de vérification et d'enregistrement des candidatures (Ovec), la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) se donne au moins une journée de plus en attendant les décisions des derniers Ovec éloignés. Andoniaina Andriamalazaray, vice-président de la Ceni, a expliqué hier dans la matinée que l'institution d'Alarobia est toujours en pleine délibération et que cela va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui.

Le vice-président avance comme explication l'éloignement de certains Ovec par rapport à la capitale. Néanmoins, Soava Andriamarotafika, rapporteur général de l'organe, explique, en plus, qu'il n'y a pas eu beaucoup de rejets mais que la Ceni s'attarde sur chaque cas afin de rendre la décision la plus impartiale possible.

« Ce matin [hier], on a délibéré que sur six cas de candidatures rejetées par les Ovec. Bien que la liste des rejets de la part des Ovec ne soit pas encore officielle, je pense qu'il y aura moins de cinquante candidatures rejetées par les organes de vérification », a-t-il avancé.

Difficile

Pour rappel, la Ceni prévoit de publier la liste officielle des candidats retenus le 8 octobre. Le lendemain, le tirage au sort des numéros des candidats inscrits dans les bulletins uniques se fera dans chaque Ovec. Par ailleurs, Soava Andriamarotafika a annoncé hier qu'une délégation de la Ceni, dirigée par son président Dama Andrianarisedo, s'envolera pour l'Afrique du Sud vers le 15 de ce mois. Ce voyage fera office d'officialisation du contrat d'impression avec l'entreprise qui va produire les imprimés sensibles.

%

Avec les trois jours de délibération pour examiner une cinquantaine de candidatures, la Ceni a eu le temps de décortiquer chaque dossier. Selon les responsables, certaines décisions des Ovec ont été confirmées, tandis que d'autres ont été infirmées. Néanmoins, les informations d'Alarobia avancent que les candidats des grandes villes, dont les six anciens chefs-lieux de provinces, ont tous été validés par les Ovec. La Ceni n'a eu à délibérer que sur le cas de Rivo Rakotovao à Mahajanga I, une candidature qui a finalement été validée par la Ceni.

Néanmoins, le vice-président de la Ceni explique que certains candidats ont été validés sous conditions. Ces conditions impliquent de compléter les pièces manquantes de leurs dossiers de candidature. « Il y a des candidatures que nous avons validées sous conditions. Ils doivent remplir à temps leurs dossiers. Cela concerne aussi bien des candidats de l'Irmar que de l'opposition », soulève Andoniaina Andriamalazaray.

Cette notion d'impartialité reste la plus grande difficulté rencontrée par la Ceni, selon les responsables. Ceux qui se sont sentis lésés par les décisions de la Ceni déplorent le manque de neutralité de l'organe. Le vice-président de la Ceni annonce pourtant que « l'impartialité ne doit pas rester qu'un mot, elle doit être appliquée et vécue ».