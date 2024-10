Madagascar: Red Island Bike Fest - Rock, métal et culture moto s'invitent au CanalOlympia

La quatrième édition du Red Island Bike Fest s'annonce explosive les 26 et 27 octobre au CanalOlympia Andohatapenaka. Ce festival, dédié au rock et à la culture moto, promet une ambiance électrique avec des performances de groupes locaux tels que The Dizzy Brains, qui donneront leur dernier concert à Madagascar avant leur tournée à La Réunion, ainsi que Seth on Fire, Slaid, Hyphen, et Loharano, fraîchement rentré du Hellfest en France et Ken.

Inspiré des grands rassemblements européens comme le Hell's Week ou Punta Bagna, cet événement ne se limite pas aux concerts. Les amateurs de motos y trouveront aussi un Bike Show, des stands de tatouage, des équipements et accessoires pour motos, ainsi que de l'artisanat malgache en cuir et bijoux. « Ce festival a été créé par un moto-club passionné de Kustom Kulture et de Harley-Davidson », explique l'organisateur, hier lors d'une conférence de presse à Andranobevava.

Un concours de Show Bike sera également organisé, avec des inscriptions ouvertes dès le 5 octobre. Les participants pourront concourir dans différentes catégories comme Kustom Harley-Davidson, Kustom toutes marques, Kustom Off Road, Kustom Petit Poucet, et Kustom Rat's.

En partenariat avec CanalOlympia, deux projections de films en lien avec la culture moto viendront agrémenter l'événement, tels que « Furiosa » et « The Bikeriders ». « Nous espérons accueillir environ trois mille personnes sur ces deux jours », précise Noro Tiana Razafindrabe, responsable de salle au CanalOlympia. Ce week-end s'annonce inoubliable pour les fans de rock et de motos.