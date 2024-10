Madagascar: CSPM - Deux bateaux en infraction à Soalala et Maintirano

Le Centre de surveillance de la pêche de Mahajanga (CSPM) a procédé à un contrôle des bateaux de pêche en mer, dans la zone maritime et côtière de la région Boeny durant douze jours. Deux bateaux ont été pris en infraction de pêche illicite, c'est-à-dire non déclarée et non réglementaire. Des sanctions et la saisie des marchandises ont été infligées aux récalcitrants.

« Durant le contrôle à Soalala, nous avons surpris un bateau qui a utilisé dix filets de pêche de 100 m. Il n'était en possession d'aucune autorisation. Les marchandises, quarante kilos de poissons, ont été saisies. Et selon la procédure, elles ont été vendues à des collecteurs en règle. Tandis qu'à Maintirano, un filet de pêche de cinq mille mètres de long non autorisé a été saisi. Le matériel est déposé au bureau de la direction régionale de la Pêche à Maintirano.

Comme le stipule le texte, les deux cents kilos de poissons pêchés ont été confisqués et revendus aux collecteurs également », énumère l'inspecteur de pêche au CSPM, Samimanana Tsivahiny. Durant cette mission de douze jours, les agents du CSPM ont inspecté au total cinq bateaux de pêche aux crevettes, sept vedettes de pêche artisanale ainsi que deux vedettes de collecte et trois pirogues de pêche sans moteur. De son côté, le directeur régional de la Pêche et de l'Économie bleue de Boeny, Lala Mihaja Ratsitohaina, a rappelé la loi. « Afin de régulariser le secteur, tous les pêcheurs et acteurs directs doivent être en possession d'une carte».