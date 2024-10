Madagascar: Agriculteurs - Les appuis financiers portent leurs fruits

Soutenir les agriculteurs et la productivité est un objectif affiché depuis le début du programme d'Appui au financement de l'agriculture et aux filières inclusives.

Palpables. Après quelques années à opérer dans différentes régions de l'île, les premières retombées du programme Afafi (Appui au Financement de l'Agriculture et aux filières inclusives) se font ressentir à des kilomètres à la ronde. Notamment dans la zone Sud, dans des régions qui sont en proie aux affres du changement climatique et à la désertification saisonnière, comme l'Androy, la région Anosy ou encore l'Atsimo Atsinanana.

Selon les responsables du programme, des projets ont été mis en place pour servir de socle à une agriculture durable sur place. Depuis le début du programme dans la zone Sud, dix périmètres hydroagricoles ont été aménagés, avec la construction d'un barrage. «Cela améliore la gestion des ressources en eau pour l'agriculture et pas seulement.

Les projets menés sont interdépendants, car le barrage permet aussi d'augmenter les capacités d'irrigation de ces périmètres agricoles mis en place», indique-t-on. Il y a aussi la réhabilitation de plusieurs périmètres agricoles, renforçant ainsi la productivité dans les zones touchées. Le renforcement de la base de ces chaînes de valeurs a aussi généré des effets domino dans ces régions.

%

«Les résultats tangibles du programme Afafi Sud se reflètent dans l'amélioration des conditions de vie des populations rurales d'Anosy, d'Androy et d'Atsimo Atsinanana. Les infrastructures modernisées, l'accès accru à l'eau potable, ainsi que les dotations de matériel et les formations spécialisées ont permis de renforcer la sécurité alimentaire et de soutenir le développement économique local», indique le programme dans une communication.

Volonté

Les formations agricoles dispensées dans le cadre de ce programme de l'Union européenne et les équipements ont accru la productivité des agriculteurs. Elles ont aussi créé des opportunités économiques pour les communautés locales.

«De plus, la promotion de nouvelles technologies agricoles durables, combinée à la réhabilitation des infrastructures de transport et d'irrigation, a significativement amélioré la résilience des communautés face aux défis environnementaux et climatiques», ajoutent les responsables du programme. Il s'agit de l'un des programmes principaux soutenus par l'UE dans le monde rural.

Afafi matérialise, selon l'UE, «une volonté de contribuer à la reconstruction et à la relance économique de la Grande île,» une volonté qui se traduit aussi par l'octroi d'une enveloppe conséquente : 492 millions d'euros via le Fonds européen de développement (FED). Ce financement, destiné à divers projets stratégiques sous le Programme indicatif national (PIN), vise à renforcer le développement socioéconomique du pays. Aujourd'hui, cette dynamique est prolongée par le NDICI (Neighbourhood Development and International Cooperation Instrument), qui continue de soutenir Madagascar de manière durable.