Congo-Brazzaville: Concours 'Les oscars 2024' - Les organisateurs encouragent la créativité des jeunes talents

Le concours international "Les oscars des jeunes talents" met en lumière les créativités d'Afrique francophone. Les organisateurs invitent les participants à s'inscrire massivement pour représenter leurs pays respectifs.

Le concours est ouvert à tous les auteurs débutants âgés de 15 à 30 ans des pays suivants : Côte d'Ivoire, Burkina ; Mali, République du Congo, République démocratique du Congo ; Guinée ; Gabon ; Nigeria, Sénégal, Togo, Bénin.

Les oscars des jeunes talents artistiques d'Afrique francophone se font dans quatre catégories, à savoir la poésie, la nouvelle ; l'art plastique et l'art oratoire. Le concours est organisé sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire et de l'ONG Education savoir et culture sans frontière sur le thème « Solidarité africaine pour une jeunesse francophone forte ». Les inscriptions se font en ligne du 2 septembre au 8 novembre via ce lien https://forms.gle/dPbmhroTzv2mnipHA.

Le concours vise à promouvoir les œuvres littéraires et la langue française, non seulement le talent des jeunes africains dans ces domaines, mais aussi promouvoir l'identité culturelle de l'Afrique. Il encourage la créativité et offre un soutien financier ainsi qu'un accompagnement personnalisé au lauréat pour poursuivre sa carrière.

Pour y participer, le candidat doit s'acquitter de la somme de cinq mille francs CFA comme frais d'inscription en vue de soutenir les enfants démunis non scolarisés.

Le dossier à soumettre doit comprendre : une photocopie de la pièce d'identité ou extrait d'acte de naissance ; une lettre manuscrite d'autorisation de publication adressée à la direction de l'association Education savoir et culture sans frontière engageant le participant à faire parvenir à l'association une poésie, une nouvelle dont il est auteur et qui n'a pas fait l'objet de publication préalable ni de contrat d'édition à venir.

L'oeuvre présentée doit être originale, n'avoir jamais été éditée, ni primée dans d'autre concours. Les textes adressés ne doivent en aucun cas porter atteinte aux bonnes moeurs et à l'intégrité physique ou morale des personnes, chaque texte doit comporter au maximum 15 pages, en format A4 avec 2700 signes environs, espaces non compris. Ils doivent être rédigés en français avec un titre en police d'écriture Times new roman, taille 12 ; couleur noire ; interligne 1.5, alignement justifié, des pages numérotées, marge 2,5 cm autour du texte. Pour les catégories art plastique et oratoire, voir le règlement intérieur du concours via le lien. L'ONG Education sans frontière est un organisme à but non lucratif dont la vocation consiste à venir en aide aux jeunes des milieux défavorisés dans les pays en voie de développement.