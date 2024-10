Madagascar: Salon Voatra - Plein feu sur l'innovation entrepreneuriale

Hier, le salon de la créativité «Voatra», qui en est à sa onzième édition, a ouvert ses portes au stade Barea. Les produits et les entreprises présents y montrent désormais des offres à la fois compétitives et innovantes.

Il est effectivement possible d'entreprendre tout en restant au parfum des dernières tendances et innovations sur le marché. C'est même le nerf de la guerre pour toute entreprise qui se respecte. Le salon de la créativité est une ode à l'inventivité des entreprises malgaches. Ils sont soixante à détenir des stands et à les animer depuis hier au stade Barea Mahamasina. Cet événement, qui durera trois jours, aura pour thématique principale «Catalyser l'innovation et la créativité pour accroître la compétitivité».

Des entreprises opérant dans le domaine de la mode, de l'agroalimentaire ou encore dans l'artisanat se démarquent par leurs offres ou par les produits qu'elles présentent directement. «Nous essayons, en même temps que nous innovons, de nous conformer aux standards du marché. Regardez par vous-même, les emballages et les produits sont quasiment aux normes, comparés aux produits importés», confie Volana, une entrepreneure dans le domaine de l'agribusiness. Elle transforme les produits du terroir en biscuits et friandises.

Elle explique également que «la concurrence sur le marché est assez rude actuellement, vu qu'il y a de plus en plus de sociétés qui fabriquent la même chose, avec les mêmes offres. Mais nous essayons toujours d'innover et de consacrer des ressources à rechercher constamment ce qui se fait de mieux et ce qui peut se vendre le mieux sur le marché.» C'est d'ailleurs le moteur qui alimente l'économie, dominée en grande partie par le secteur informel.

D'autres producteurs, regroupés cette fois-ci en coopérative, visent l'exportation de leurs produits sur le marché international. Le marché en question est assez compétitif. C'est dans ce contexte qu'entre en scène la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo, ainsi que le ministère de l'Industrialisation et du Commerce.

«Notre rôle consiste à faciliter les échanges et à faire en sorte que toutes les mises en relations nécessaires pour que les entrepreneurs puissent promouvoir leurs produits aboutissent», affirme Vahinisoa Rasamoely, secrétaire générale du MIC.

De son côté, la CCIA veut accentuer la concurrence loyale sur le marché à travers l'innovation. «Les salons comme celui-ci sont des plateformes uniques qui pourraient servir à la cause et initier peu à peu les gens à ce genre de pratique commerciale saine. Il y a également la recherche et l'innovation, des piliers du développement commercial. Ce sont des facteurs à renforcer sur le marché local afin d'assainir vraiment le commerce», confie Rivo Rakotondrasanjy, président de la CCIA.

Pour soutenir cette initiative, des formations et ateliers sont organisés par cette entité. Au cours de cette foire, plusieurs ateliers se tiendront pour renforcer justement le savoir-faire des entreprises face à l'évolution galopante du commerce.