Madagascar: Antsiranana - Succès du concert « Exotisme, sonorités pittoresques »

L'Alliance française d'Antsiranana a accueilli pour la première fois, lundi, le concert du duo de pianistes « Duo Cfizzra ». Un concert fabuleux, programmé dans sa salle de fête, qui a connu un beau succès pour un événement musical atypique de sa programmation.

Pendant la soirée, Ludmilla Gilmault et Jean-Noël Dubois, qui jouent ensemble depuis 2007 sous le nom de Duo Cziffra, ont apporté un grand moment de bonheur musical dans un concert de piano solo et à quatre mains. Le fait de jouer à deux sur un même piano leur a permis d'apporter une fusion entre les deux personnalités, Ludmilla qui est plus excentrique et spectaculaire sur scène et Jean Noël qui est plus réservé. Mais ils ont une complémentarité qui permet une certaine osmose sur scène.

Ainsi, ils ont aussi présenté leur album « Exotisme, sonorités pittoresques », décrit par les artistes comme « un voyage dans un pays lointain ». Une sélection large de compositeurs tels que Debussy, Ravel, De Falla ou encore Mozart. Ils ont interprété avec un grand talent des pièces de Debussy, aux teintes musicales impressionnistes, les danses hongroises de Johannes Brahms, et bien d'autres.

Public varié

Le concert « Exotisme, sonorités pittoresques » a ravi environ une cinquantaine de spectateurs Antsiranais qui, même s'ils sont connus pour être fidèles à leur rythme salegy, ont apprécié la musique classique. Principalement composé de locaux, ce public varié, mamans, jeunes et mélomanes, a fait honneur à l'Alliance française d'Antsiranana.

Dans une ambiance conviviale, le choix d'un horaire en début de soirée a visiblement séduit un public jeune, souvent difficile à attirer dans des événements en dehors de leur zone de confort. Après un court délai d'attente, les pianistes ont enchanté l'auditoire avec un répertoire mêlant Satie, Debussy et Ravel, entre autres, offrant une immersion dans la musique française impressionniste.

Jean-Noël Dubois, l'un des pianistes, a ponctué sa performance d'explications captivantes sur chaque oeuvre, tout en intégrant le public de manière ludique. Un moment fort de la soirée a été l'invitation faite à des spectateurs de monter sur scène pour danser le « french cancan », provoquant rires et complicité. Cette soirée a prouvé que l'ouverture à des expériences culturelles variées peut rassembler la communauté et enrichir son imaginaire.

« L'Alliance française se réjouit d'avoir pu offrir cette belle découverte musicale, qui a su transporter les participants au coeur de la belle époque française. Ce duo de renom, héritier du génie compositeur György Cziffra, a souhaité faire découvrir de nouvelles sonorités inspirées de la musique classique française, offrant ainsi au public un voyage sensoriel unique », explique Nadjima Adame, directrice adjointe de l'Alliance française d'Antsiranana.