Congo-Brazzaville: Activités génératrices de revenus - Remise des kits aux femmes handicapées

Les femmes vivant avec handicap, toutes catégories confondues, ont reçu, le 27 septembre, à Brazzaville des kits d'activités génératrices de revenus qui leur permettront d'avoir une autonomie financière.

Le don permettra à cette couche vulnérable d'exercer le petit commerce. Il a été composé notamment de sacs de riz, de sacs de farine, de marmites, de produits laitiers, de pétrisseurs, de kits de l'hygiène menstruelle, de poissons salés et de bidons d'huile.

Treize bénéficiaires restantes venues des arrondissements Talangai, Mfilou et Makélékélé ont réceptionné le don dans le cadre du projet d'appui via le Fonds d'auto-assistance de l'ambassade des Etats-Unis au Congo.

Le projet a été réalisé sur une période de dix mois, pour un montant de 3,15 millions FCFA. Il vise à contribuer à l'intégration socio-économique des filles et femmes handicapées victimes de violences multiformes, à accompagner vingt-cinq filles et femmes.

La donation a été faite par l'organisation non gouvernementale dénommée « Observatoire handicap humanité (H20) », par sa branche collectif Liloba que dirige Emmanuel Bati, lors de la cérémonie organisée sur le thème « L'appui de l'assistance à l'autonomisation socio-économique des jeunes filles et femmes handicapées victimes des violences multiformes », en présence de l'administrateur maire de Mfilou, Bibiane Itoua Kouloumbou et d'autres représentants.

%

Emmanuel Bati a souligné quatre piliers fondamentaux de son organisation dans son allocution: le handicap, l'humanitaire, le développement et les violences basées sur le genre faites aux jeunes filles et femmes handicapées. Il a annoncé que dans une étude menée par son organisation, 80% des femmes handicapées constituent des familles monoparentales ayant des enfants non scolarisés et 20% pratiquent le sexe de survie.

A cet effet, pour éradiquer la pauvreté en milieu de cette couche vulnérable, H20 s'est assigné la mission de former cent femmes. Soixante-douze ont subi une formation en top vente, porteuse des activités génératrices de revenus. «C'est ainsi que H20 avait soumissionné à l'outil de financement de l'ambassade des Etats-Unis. Vingt-cinq ont bénéficié de ce financement, quarante-sept restantes attendent encore », a-t-il déclaré. L'administrateur maire de Mfilou, Bibiane Itoua Kouloumbou, a exhorté les femmes que les kits des activités génératrices de revenus leur permettront de se prendre en charge et d'avoir une autonomie financière.