Congo-Brazzaville: Dernière étape

Les Diables rouges des moins de 20 ans viennent de donner une leçon de performance et une vraie réponse à la crise que traverse actuellement le football congolais en se qualifiant pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, après avoir atteint la finale du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale qui se joue ce jeudi contre leurs voisins, les Léopards de la République démocratique du Congo.

La dernière étape du parcours reste, quoi qu'il arrive, un bonus pour les Diables rouges U-20 dans la mesure où ils ont atteint les objectifs qui leur ont été assignés par le staff technique et la Fédération congolaise de football. L'appétit venant en mangeant, le Onze national peut faire mieux et relever un défi supplémentaire : remporter le titre pour une seconde fois et terminer la compétition à domicile en beauté.

Si l'équipe fanion peine à retrouver son identité, à l'heure actuelle personne ne peut se soustraire de la joie de voir la relève enchaîner les victoires malgré le manque de compétitions locales et de moyens. Avec le cœur, les juniors congolais peuvent se targuer d'avoir réussi leur compétition. Sans nul doute, un groupe est en train de naître et prêt à succéder à la génération qui avait laissé les observateurs sur leur faim au terme d'un match spectaculaire des quarts de finale de la CAN 2023 en Egypte contre la Tunisie.

En tout état de cause, retrouver le Congo parmi les qualifiés de la campagne de 2025 est une fierté. Mais il faudra mettre ces jeunes en confiance. La CAN U-20 est par contre une autre paire de manche. Le parcours élogieux dépendra des moyens dont disposera cette sélection pour une meilleure préparation. C'est maintenant !

AUTHOR: Les Dépêches de Brazzaville.

