Afrique: Tournoi de l'Uniffac - Le Congo qualifié pour la CAN 2025

Les Diables rouges U-20 ont validé leur qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations en battant les Fauves du Bas Oubangui de la République centrafricaine 2-0, en demi-finale du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac).

Comme à l'ouverture de la compétition, la finale opposera ce jeudi 3 octobre au stade Alphonse-Massamba-Débat les Diables rouges des moins de 20 ans du Congo aux Léopards de la République démocratique du Congo, vainqueurs quant à eux des Lionceaux Indomptables du Cameroun 4-3 aux tirs au but après un nul 1-1 au temps règlementaire. Les deux Congo représenteront l'Afrique centrale à la CAN de la catégorie. Mais il y a une finale à disputer entre les deux.

Congo-RDC, un match aux allures d'une revanche ou de confirmation. Lors de l'ouverture, en effet, le Congo avait pris le meilleur le 24 octobre sur la RDC sur un score étriqué 1-0. Depuis lors les Diables rouges ont enchaîné les victoires. La dernière victime en demi-finale disputée le 1er octobre s'appelle les Fauves du Bas Oubangui de la République centrafricaine.

Les Fauves ont fait le dos rond toute la première mi-temps et sont passés tout près de doucher les espoirs des Congolais quand ils se sont procuré la première situation repoussée par le poteau de Chelcy Bonazebi. L'histoire des poteaux avant la pause, puisque Dechan Moussavou n'a non plus pu faire mieux car, dans les minutes qui suivaient, sa tentative touchait l'équerre des poteaux centrafricains. S'en suivra alors le festival des ratés de Bonaventure Lendambi.

La seconde période fut bonne du côté congolais. Prince Nano Ngatsongo à la 47e minute. Bonaventure Lendambi a scellé le sort de la rencontre en inscrivant le deuxième but, son troisième de la compétition à la 90e minute. Chez les Léopards, cette qualification relèverait d'un exploit tenu plus de 50 minutes en infériorité numérique après une faute de main de l'un de ses joueurs dans la surface de réparation ayant couté le penalty et l'égalisation du Cameroun par Dorinel Yondjo Matah. La RDC avait fait la course en tête grâce à un but de Tony Talasi. Mais pendant la séance des tirs au but, deux Camerounais ont été mis en échec.

La RDC affrontera donc en finale la meilleure défense de la compétition. Les Diables rouges n'ont encaissé aucun but en trois matches pour cinq but marqués. Un avantage que les poulains de Clément Massamba tentera d'entretenir pour conserver le trophée dont ils détiennent depuis 2022. La qualification pour la CAN enlève un poids sur les épaules des deux finalistes. « Ce qui est passé est derrière nous. Ce ne sera pas le même match, étant donné que c'est une finale. Je le répète, la finale ne se joue pas, mais elle se gagne », a commenté Clément Massamba.