Madagascar: Basketball - Élite 8 - Le BCB de Boeny monte en puissance

Les compétitions dans la recherche des deux titres mis en jeu au championnat de Madagascar de basketball N1A, se poursuivent au Palais des Sports de Mahamasina. Avant la dernière journée des phases de classement qui prennent fin ce jour, le Top 4 des clubs masculins est maintenant connu : le Cospn d'Analamanga, cinq victoires et une défaite, la GNBC, une défaite et cinq victoires, l'Ascut, cinq victoires et une défaite et le BCB Boeny, quatre victoires et une défaite.

Totalisant quatre victoires en six sorties depuis le début de l'Élite 8, le Basketball Club de Boeny est un adversaire qu'il faut prendre très au sérieux. Pour ses quatre victoires devant Cosfa (86-68), NGB (80-58), SBC (60-59), MBC (71-69) et les deux défaites face à l'Ascut (69-76) et la GNBC (56-71), le BCB de Boeny est une équipe qui monte en puissance.

Classé provisoirement quatrième sur les huit clubs masculins, le dernier match de ce jour est déterminant au classement définitif de huit clubs masculins avant le début des demi-finales prévu pour le samedi. Sauf changement de dernière minute, il y aura un remake des phases éliminatoires contre l'Ascut Atsinanana qui a déjà battu cette formation sur le score de 76-69.

« Nous avons assuré l'essentiel en entrant dans le dernier carré. Pour ce faire, nous avons battu les adversaires que nous avons jugés à notre portée. Comme tous les clubs présents à l'Élite 8, notre objectif est de remporter le titre national. Nous avons les moyens d'atteindre cet objectif. Mais avant d'en arriver là, il faut assurer le match de demi-finale», confie Anilha Anthony.