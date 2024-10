Madagascar: Concours Art et Biodiversité - Les lauréats dévoilent leurs créations au grand public

La Teinturerie Ampasanimalo présente jusqu'au 25 octobre les oeuvres des lauréats du concours « Art et Biodiversité », mettant en lumière les enjeux environnementaux et la relation entre l'art et la nature.

Les visiteurs pourront découvrir des créations originales qui visent à sensibiliser à la protection de la biodiversité. La Teinturerie Ampasanimalo accueille, dès aujourd'hui et jusqu'au 25 octobre, la restitution des projets lauréats du concours « Art et Biodiversité », initié par la Fondation des Aires Protégées et de la Biodiversité de Madagascar (FAPBM), en collaboration avec l'Association d'artistes, La Teinturerie. Cet événement met en lumière des artistes engagés pour la préservation de l'environnement à travers leurs créations.

Andry Ravololonjatovo, Miranto Rafanomezana et Heritiana Razafindraleva, lauréats de cette édition, dévoilent des oeuvres qui allient art et sensibilisation écologique. Le projet de Andry Ravololonjatovo, intitulé « Madagascar Sauvage : histoires secrètes », propose une série de mini-documentaires qui révèlent les croyances mystiques et les traditions orales malgaches, tout en mettant en avant les pratiques ancestrales de conservation de la biodiversité. Ce travail audiovisuel explore des savoirs endogènes qui contribuent à la préservation de la nature.

De son côté, Miranto Rafanomezana présente « Tontolo miaina », un projet multimédia innovant qui interroge la place des plantes dans les environnements urbains. À travers des installations artistiques, ce projet vise à sensibiliser le public à l'importance des végétaux dans nos villes et à révéler les interconnexions écologiques souvent ignorées en milieu citadin.

Heritiana Razafindraleva, quant à lui, propose un projet photographique intitulé « Les Petits Géants », un hommage à la diversité et à la beauté des insectes endémiques. À travers des clichés impressionnants, il invite les spectateurs à changer leur perception de ces petites créatures souvent méconnues, en soulignant leur rôle crucial dans les écosystèmes.

Rôle essentiel de la nature

« Ce projet a pour objectif de sensibiliser les populations, notamment les jeunes, à l'importance de la biodiversité et des aires protégées dans leur quotidien. Les oeuvres exposées illustrent le rôle essentiel de la nature pour l'homme, comme la fourniture d'eau, d'énergie, d'alimentation, et bien plus encore. Une restitution des projets aura également lieu à Antsiranana en novembre, en partenariat avec l'association Loko », explique Anjara Ralaiarijaona, présidente de La Teinturerie.

La troisième édition de ce concours a attiré trente dossiers venus de toute l'île, témoignant de l'intérêt croissant des artistes malgaches pour les questions environnementales. Le jury, composé d'artistes et de spécialistes de l'environnement, a salué l'originalité et la qualité des projets présentés. Ce concours offre ainsi au public une opportunité de découvrir des créations inspirantes et porteuses d'espoir pour un avenir plus respectueux de la nature.

« Cette troisième édition a reçu trente dossiers de participation, témoignant de l'engouement des artistes pour les projets environnementaux. Comme chaque année, l'appel à projets a attiré des participants de toute l'île, notamment de Boeny, Antsiranana, Atsimo-Andrefana, Vakinankaratra, Analamanga, entre autres », termine-t-elle.