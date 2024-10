Madagascar: Mercy Ships - Les interventions chirurgicales se poursuivent

Les interventions chirurgicales au sein du navire-hôpital à Toamasina continuent. Le séjour de l'association Mercy Ships à Madagascar se prolonge.

Reprise. « Nous pouvons voir aujourd'hui (ndlr : hier) les malades sélectionnés qui font la queue dans le navire-hôpital. Ils ont déjà été triés au niveau des centres de santé avant d'être reçus à bord de ce navire », a déclaré le Dr Marie Célestine Vavy Razafiarisoa, directeur régional de la Santé publique à Atsinanana, dans une courte vidéo publiée par le ministère de la Santé publique il y a quelques jours.

Ceci confirme la « poursuite » de la mission de l'association humanitaire Mercy Ships à Madagascar, après la signature du protocole d'accord général entre le gouvernement malgache et cette organisation non gouvernementale internationale. Le séjour du navire-hôpital à Madagascar se prolonge jusqu'à la fin de l'année 2025, selon un communiqué de presse émis par cette association hier. La poursuite de cette mission humanitaire a été célébrée à Antananarivo, en présence des représentants du ministère de la Santé publique, du ministère des Affaires étrangères et de Mercy Ships.

Gratitude

« Cette cérémonie d'aujourd'hui met en lumière notre engagement à relever les défis du ministère de la Santé publique dans la lutte contre les maladies et le renforcement des capacités professionnelles, afin d'améliorer la qualité des soins. Ceci est une priorité pour le gouvernement dans le cadre de la Politique Générale de l'État à travers le premier objectif stratégique : le capital humain », a déclaré le Dr Rija Ramarolahy, directeur général des Fournitures de soins auprès du ministère de la Santé publique.

Le directeur général de Mercy Ships, Gert van de Weerdhof, a partagé sa gratitude : « Nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement de nous permettre de servir le peuple malgache et de pouvoir continuer notre mission avec ce protocole renouvelé ».

Ce navire-hôpital est amarré à Toamasina depuis février 2024. Le but de l'ONG est d'opérer mille personnes cette année et mille autres en 2025. Depuis le mois de mai, plusieurs personnes ont été opérées gratuitement, dont Fidisoa, un bâtisseur et riziculteur malgache, à qui a été retirée une énorme tumeur de 5 kg au cours d'une opération de quatre heures en juin. « Les gens étaient stupéfaits de voir à quel point j'avais changé. Je peux dormir confortablement pour la première fois depuis 15 ans, grâce à la formidable équipe de Mercy Ships », a témoigné Fidisoa. Mercy Ships continuera ces miracles chirurgicaux au sein de ce navire-hôpital.