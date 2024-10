Madagascar: Jiujitsu - Mondiaux D'Abu Dhabi - Vingt-quatre présélectionnés en regroupement

Deuxième participation malgache. La Fédération Malgache de Jiujitsu alignera bel et bien des combattants au 16e championnat du monde de jiujitsu en Gi ou en kimono, à Abu Dhabi. Leur nombre reste à confirmer. Madagascar avait présenté treize athlètes à la précédente édition.

La version 2024 s'étalera du 6 au 16 novembre. Vingt-quatre présélectionnés, dont huit prendront en charge eux-mêmes leurs frais de déplacement, ont entamé le regroupement hier, au dojo du club Chekmat à Antaninandro, sous la houlette du directeur technique national, Rado Pay Rasamy.

« Huit ou neuf des seize qui seront financés par la Fédération et le ministère de la Jeunesse et des Sports, seront retenus pour représenter le pays... Ceux qui prendront en charge leur participation ont, eux aussi, le niveau de critères exigé par la Fédération car la sélection ne dépend pas de leurs moyens financiers», clarifie le directeur technique. Ces présélectionnés ont été détectés et observés de près à travers les nombreux tournois d'envergure nationale, depuis le début de la saison.

Viser mieux

« Outre ces tournois, nous avons pris en compte leurs expériences en termes de participation en compétition internationale. Cette fois, nous tâcherons de faire mieux qu'à notre première participation, en termes de résultats », lance comme défi Rado Pay Rasamy. Les présélectionnés auront donc un mois pour affûter leurs armes. Ils ont déjà entamé leur préparation depuis des mois, au sein de leur club respectif. Ils ont d'ailleurs disputé des tournois presque tous les mois.

« Nous travaillerons jusqu'au jour du départ la stratégie de combat, les nouvelles techniques car le jiujitsu évolue sans cesse. Nous adaptons ces nouvelles techniques avec nos acquis pour pouvoir se mesurer aux combattants des autres pays », souligne le premier responsable technique de la discipline à Madagascar.

En plus de l'entrainement en salle, les combattants renforcent également leur condition physique. Ils effectuent, durant ce dernier mois de regroupement, trois entrainements biquotidiens par semaine, soit six séances en tout. Zo Aina Tsilavina Randriamanga, engagé chez les -85kg ceinture marron Master 2, avait réalisé l'an passé le meilleur parcours lors de la première participation malgache. Classé quatrième, il a échoué en demi-finale et au combat pour la troisième place.