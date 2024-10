Congo-Kinshasa: Rémi Maréchaux - « La France est l'avocate du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté congolaise »

Rémi Maréchaux, nouvel ambassadeur de la France en RDC a affirmé, dans une déclaration à la presse à Goma, que la France est l'avocate du respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Il l'a dit alors qu'il est en séjour au Nord-Kivu où il est arrivé depuis lundi 30 septembre.

« Moins d'un mois après mon arrivée, mon premier déplacement c'est ici à Goma pour comprendre la situation et comprendre comment mon pays peut contribuer aux efforts de paix dans cette région du pays. Comme vous le savez, ça fait des années que la France, à New York et ailleurs, est l'avocate du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté congolaise, à travers toutes les décisions et toutes résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies », a rappelé Rémi Maréchaux.

« On peut lire beaucoup de documents, on peut avoir des témoignages, mais c'est très important de rencontrer le gouverneur, les autorités élues et la société civile pour mieux comprendre la problématique régionale ; et surtout mieux comprendre comment nous pouvons assister les efforts de paix », a-t-il ajouté.

A son arrivée, le diplomate français a rencontré les autorités provinciales avec qui il a échangé sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province. Maréchaux est aussi à Goma pour comprendre la problématique régionale et voir comment la France pouvait contribuer aux efforts de paix dans l'Est du pays.

« Je sais que les autorités de la France travaillent aux cotés des autorités congolaises dans le cadre du processus de Luanda. Mais nous sommes bien conscients que les populations déplacées traversent de grandes souffrances et que ces souffrances doivent cesser le plus tôt possible », a fait remarquer l'ambassadeur français en RDC.

Sa visite au Nord-Kivu prévoit aussi l'inauguration d'un point d'adduction dans un site des déplacés.