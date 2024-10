Maroc: INDH - Création de 104 unités d'enseignement préscolaire dans la province de Benslimane

Benslimane — Dans le cadre des efforts visant à renforcer et généraliser l'enseignement préscolaire, notamment dans le milieu rural, 104 unités d'enseignement préscolaire ont été créées dans les différentes communes rurales de la province de Benslimane, et ce, dans le cadre de la phase III (2019-2024) de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

En marge d'une visite de terrain de plusieurs projets de développement dans la province à l'occasion de la rentrée scolaire, Hosni Fouad, responsable du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" à la Division de l'action sociale de la province de Benslimane, a affirmé que ces unités, qui s'inscrivent dans le cadre de l'axe relatif au soutien au préscolaire (Programme 4: Impulsion du Capital Humain des Générations Montantes), visent à soutenir la scolarisation et à réduire la déperdition scolaire, en particulier dans les zones rurales.

Dans une déclaration à la MAP, il a fait savoir que ces projets, réalisés pour un montant total de 38,97 millions de dirhams au profit de 1.900 personnes, sont le fruit d'un partenariat avec la Fondation Marocaine du Préscolaire (FMPS) à Benslimane et la direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

S'agissant de l'épanouissement et de la réussite scolaire, a-t-il poursuivi, 20 projets d'une valeur totale de 16,16 millions de dirhams dont l'INDH a contribué à hauteur de 14,16 millions de dirhams, ont été réalisés au profit de 5.996 élèves, notant que ces projets comprennent l'acquisition de 12 autobus scolaires au profit de 475 élèves.

Parallèlement à ces projets, une cellule provinciale a été mise en place pour assurer l'enseignement obligatoire et lutter contre la déperdition scolaire, qui comprend divers acteurs, notamment des secteurs de l'éducation, de la santé et de l'Entraide nationale, a-t-il fait observer.

Lors d'une visite au groupe scolaire Ouled Wahab dans la commune de Tlat Ziaida, Hanane Sritti, responsable provinciale de la FMPS à Benslimane, a souligné que la Fondation poursuit ses efforts en partenariat avec le ministère de tutelle et l'INDH pour élargir l'offre éducative au niveau de la province, notant que le nombre des unités d'enseignement préscolaire gérées par la Fondation est passé de 10 unités en 2019 dans quatre communes rurales à 190 unités pour l'année scolaire actuelle, couvrant l'ensemble des communes de la province.

Elle a souligné que cette dynamique importante que connaît la province en matière de renforcement et d'amélioration de l'offre scolaire en milieu rural est principalement due au soutien et à l'accompagnement de l'INDH, permettant de fournir des services pédagogiques de qualité. Par ailleurs, une visite a eu lieu à la Maison de l'étudiant et de l'étudiante à Benslimane, qui représente un modèle de projet social inclusif, selon une approche participative visant à promouvoir l'enseignement des enfants en milieu rural et à réduire le décrochage scolaire à même d'améliorer la qualité des services fournis dans le domaine de l'éducation.

Dans ce contexte, Aboubakr Al Ouantadi, directeur de la Maison de l'étudiant et de l'étudiante de Benslimane, a précisé que cet établissement s'occupe de 100 bénéficiaires, dont des orphelins, des filles et des garçons issus de familles nécessiteuses dans les zones rurales de la province.

Cet établissement social assure à ses pensionnaires l'hébergement, la restauration, le soutien médical et paramédical, les activités sociales, sportives, culturelles et éducatives, ainsi que le soutien scolaire, a-t-il précisé, notant que la Maison de l'étudiant et de l'étudiante de Benslimane offre toutes les conditions appropriées à ses bénéficiaires grâce, notamment, au soutien de l'INDH et de l'Entraide Nationale.

Selon les données de l'INDH, un total de 129 projets ont été réalisés au niveau de la province de Benslimane pour un coût d'environ 70 millions de dirhams, auxquels l'INDH a contribué à hauteur de 67,93 millions de dirhams, afin de promouvoir le secteur de l'enseignement dans la province entre 2019 et 2024.