Rabat — Dans le cadre de la mise en oeuvre par le gouvernement du programme de réhabilitation des zones sinistrées par les inondations dans le Sud-est du Royaume, ayant fait l'objet de Hautes Instructions Royales, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Rabat, la première réunion de la Commission interministérielle chargée du programme de réhabilitation des zones sinistrées par les inondations dans le sud-est du Royaume.

Cette réunion a été consacrée à l'examen des axes majeurs de ce programme, des projets qu'il prévoit, des mécanismes et moyens de les mettre en oeuvre de manière rapide et efficace, ainsi qu'à la programmation des crédits nécessaires, arrêtés à 2,5 milliards de dirhams, somme qui sera déposée auprès du Fonds de Lutte contre les effets des Catastrophes Naturelles, indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement.

En application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et dans le volet de la réhabilitation des habitations sinistrées, le gouvernement accordera des aides financières directes pour la réhabilitation de 1.121 habitations, dont 269 habitations ont été détruites totalement et 852 partiellement, souligne la même source.

Le montant de ces aides sera de 80.000 dirhams pour le financement des travaux de réhabilitation des habitations effondrées partiellement et 140.000 dirhams pour les habitations effondrées totalement. Le programme de réhabilitation des zones sinistrées par les inondations dans le Sud-est du Royaume comprend également des volets relatifs à la réhabilitation de l'infrastructure routière, des réseaux de télécommunications, de distribution d'électricité et d'eau potable, et des réseaux d'assainissement.

%

Le programme prévoit, par ailleurs, un soutien aux activités agricoles, notamment à travers la réfection des ouvrages de petite et moyenne hydraulique et le soutien aux éleveurs afin de permettre une reconstitution du cheptel dans les régions sinistrées, ainsi que la reconstruction et la réhabilitation des édifices publics sinistrés, relève-t-on.

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit, la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Fatim Ezzahra El Mansouri, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.