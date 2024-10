Cote d'Ivoire: Gouvernance des entreprises publiques- Les meilleurs structures étatiques primées

Pour l’édition 2024, le Prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques qui vise à soutenir les efforts d’amélioration de la performance des entreprises publiques à participation financière, a primé 10 entreprises sur 52 nominées. A appris allafrica.com de sources officielles.

A fin décembre 2023, le Portefeuille de l’Etat comptait 87 entreprises pour un chiffre d'affaires de 7 792 milliards de Fcfa. Le super prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques édition 2024, doté d’une enveloppe de 10 millions de Fcfa et d’un trophée, a été décerné à l’Office ivoirien des chargeurs (Oic), le mercredi 02 octobre 2024 à Abidjan Sofitel hôtel ivoire. C’était en présence du ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, Moussa Sanogo et de bien d’autres personnalités de l’Etat.

Organisé par la Direction générale du Portefeuille de l'État (DGPE), le Prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques qui en est à sa 6ème édition, a distingué d’autres entreprises.

Ainsi, au titre des entreprises commerciales non marchandes, trois prix d'excellence ont été attribués. Le 1er prix est revenu à la Société pour le Développement minier de Côte d'Ivoire (Sodemi), le 2ème à l’Office national de l'Assainissement et du Drainage (Onad) et le 3ème à l’Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques (Aigf).

Dans le secteur marchand, trois prix ont été aussi décernés. Le Port autonome d’Abidjan (Paa) a raflé le 1er prix, l’Oic, le 2ème prix et la Banque nationale d’Investissement (Bni), le 3ème prix.

Également, trois prix de l'efficacité du Conseil d'administration ont été décernés. Le 1er a été offert à la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire (Bhci), quand l’Oic et l’Office national de l’Eau potable (Onep) se sont respectivement adjugé les 2ème et 3ème prix. Enfin, le dixième prix qui est celui de l'encouragement, a été attribué au Fonds d'Entretien routier (Fer).Selon le ministre Moussa Sanogo, « cet événement vise à promouvoir la bonne gouvernance et la performance au sein de nos entreprises publiques ».