Madagascar: Salon de la créativité « Voatra » - L'innovation et la compétitivité du « Vita Malagasy » à l'honneur

La 11e édition du salon de la créativité « Voatra », organisée par la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA), se tient depuis hier jusqu'au samedi 05 octobre 2024.

Une soixantaine de micros, petites et moyennes entreprises (MPME) représentant divers secteurs d'activité et provenant de différentes régions de Madagascar y exposent leurs produits et services. On peut citer, entre autres, l'agriculture, l'élevage, le bien-être et la cosmétique, l'artisanat et la transformation agro-alimentaire. L'innovation et la compétitivité du « Vita Malagasy » y sont à l'honneur. Le thème choisi pour cette édition porte d'ailleurs sur « catalyser l'innovation et la créativité pour accroître la compétitivité ». L'huile de crocodile pure fait partie des produits innovants qui ont attiré les visiteurs lors de cette première journée.

« Elle a plusieurs vertus notamment le traitement de l'asthme et des maladies respiratoires ainsi que les problèmes hépatiques et les allergies. Notre produit est tout à fait naturel car il est issu de l'exploitation des crocodiles sauvages dans la région du Menabe. Nous nous sommes lancés dans cette activité après avoir traité les maladies des membres de nos familles avec cette huile animale sur recommandation du médecin traitant », a témoigné madame Lydia, une start-uppeuse faisant partie des exposants au salon.

%

Prouver l'efficacité

« Grâce à notre participation aux différentes manifestations économiques, le nombre de clients, surtout des membres de la diaspora malgache qui étaient en visite dans leur pays natal, a monté en flèche. Notre objectif est de prouver l'efficacité de l'huile de crocodile pure et non pas de la commercialiser en grande quantité. Nous prévoyons de mettre en place un point de vente à Antananarivo », a-t-elle ajouté. Quant à Carmen, fondatrice gérante de Curly Chic & Bee Honey of Madagascar, elle a lancé pour la première fois, lors de ce salon, ses graines de courge grillées et des noix de cajou caramélisées.

Gaya & Gaé, pour sa part, se spécialise dans le domaine de la fabrication d'eaux-de-vie naturelles sans alcool. Ce n'est pas tout ! Alacao Madagascar expose des produits transformés à base de cacao tels que le vin de cacao et le thé infusion de l'écorce de cacao de différents parfums. La promotion des unités industrielles mises en place dans le cadre du projet ODOF n'est pas en reste lors de cette 11e édition du salon « Voatra ». À titre d'illustration, Andrianina Rakotondrabary, le CEO de la société Iloo y expose du miel pur et analysé en laboratoire à plusieurs parfums ainsi que ses produits dérivés.

Opérateurs indiens

Par ailleurs, « des conférences thématiques et 60 rencontres B to B ainsi que des séances de formation seront organisées durant le salon. Cette fois-ci, des opérateurs indiens vont se mettre en relation avec des exportateurs malgaches d'épices. Il y aura également des concours pour déterminer la meilleure créativité, le meilleur produit et le meilleur packaging afin de soutenir les MPME exposants », a évoqué Maholy Andriamanantenasoa, le directeur d'appui aux entreprises au sein de la CCIA. La Secrétaire générale du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, pour sa part, n'a cessé de réitérer qu'il faut consommer le « Vita Malagasy » afin de contribuer au développement de l'économie nationale.