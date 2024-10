Madagascar: Sambava - Gaei et Sanih sur la même scène

Sanih et Gaei sur la même scène ? De quoi ravir ces demoiselles. Si Gaei s'est forgé une notoriété de fer et performe auprès d'artistes internationaux comme Orelsan, Sanih quant à lui, est une étoile montante qui se fraye un chemin dans le monde du showbiz malgache. À eux deux, ils enflammeront les pistes du 208 Vip Sambava, samedi. L'un comme l'autre, ils retrouveront les noctambules pour une soirée au gré des rythmes de leurs « best of ». Évidemment, le répertoire se fera avec les morceaux connus tels que « So sweet », « Darling » et « Bikiny » pour Gaei, ainsi que les titres tels « Cadeau », « Candidat » et « Collé » de Sanih qui font indubitablement partie de ses meilleurs titres.

De la musique sans prise de tête et l'amour à tout va. Un bon combo pour séduire la génération du moment. Entre ses succès sur Tik Tok et autres réseaux sociaux, le nom de Sanih commence sérieusement à remplir dorénavant les affiches un peu partout. Faisant de l'amour son thème de prédilection, le jeune chanteur gagne alors le coeur de ces dames et pas que. En effet, ses morceaux sont souvent utilisés par les bourreaux des cœurs pour déclarer leur flamme. De bons titres qui aident bien les jeunes à séduire.

Gaei quant à lui, nage dans le grand bain depuis quelques années. Entre ses nominations dans les awards internationaux et ses prestations sur les grandes scènes en Hexagone, il trace son chemin musical autant à Madagascar que dans d'autres contrées. On se souvient d'un jeune homme à la cool dont la voix fluette a surpris au tout début, mais qui, finalement a été adopté par les adeptes des dancefloors. Sa carrure non feinte tout comme son charisme naturel aidant, son répertoire fort d'un large éventail musical et linguistique atteint un public conséquent. Dans tous les cas, une soirée avec deux chanteurs aussi séducteurs qu'eux est un évènement incontournable dans la capitale de la vanille.