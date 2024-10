Congo-Kinshasa: RDC - Le président du Conseil économique et social plaide pour l'adaptation de l'enseignement aux besoins réels du pays

Le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, estime que l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle doivent absolument se coordonner sur leurs objectifs en fonction des besoins réels du pays. Cela, après consultation avec les employeurs publics et privés.

Jean-Pierre Kiwakana l'a dit mercredi 2 octobre à l'ouverture de la session ordinaire d'octobre de cette institution.

Il estime que la RDC prend un retard considérable dans le domaine de l'éducation et de la formation à cause du manque d'engagement à répondre efficacement à ses besoins en matière de ressources humaines.

« Le monde autour de nous évolue de manière significative avec une technologie qui devance tout ce qui était à peine imaginable au début du siècle. La menace réelle que font peser sur l'employabilité des jeunes, les progrès de l'intelligence artificielle, la perte de qualité de l'enseignement, les problèmes liés aux infrastructures dédiés à l'enseignement, la pertinence des cursus scolaires et universitaires, devraient nous inquiéter collectivement au plus haut point. L'enseignement des STEMS, de la logique, de l'expression orale et écrite sont autant de priorités qui demandent un personnel enseignant compétent et dévoué », a rappelé Jean-Pierre Kiwakana.