Angola: João Lourenço appelle les compagnies pétrolières à employer des jeunes

Luanda — Le Chef de l'Etat, João Lourenço, a appelé mercredi les acteurs du secteur pétrolier à accorder une attention particulière aux jeunes récemment formés, en créant les conditions pour leur insertion sur le marché du travail.

Selon le Président, qui s'exprimait à la Vème Conférence sur le Salon Pétrolier et Gazier, l'Angola reste ouvert aux investissements privés nationaux et étrangers, en proposant des conditions contractuelles et fiscales équitables, avec des avantages pour tous ceux qui envisagent d'investir dans le pays.

A l'occasion, il a assumé la responsabilité de continuer à travailler en étroite collaboration avec les organisations internationales, pour le développement durable des ressources pétrolières, en contribuant à la transition et à la sécurité énergétiques.

Selon l'homme d'État, l'objectif est également de diversifier l'économie nationale, afin de maximiser les bénéfices pour la société angolaise et d'assurer le retour des investissements appliqués.

Il a souligné que, étant donné que le déclin de la production pétrolière nationale représente l'un des plus grands défis de l'industrie, le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz et ses organes subordonnés déploient des efforts pour mettre en oeuvre des programmes visant à atténuer cette situation.

En ce sens, a-t-il expliqué, l'accent est mis sur l'attraction de nouveaux investissements pour stimuler le développement durable tout au long de la chaîne nationale de l'industrie pétrolière.

En réunissant des décideurs et des investisseurs nationaux, régionaux et mondiaux lors de cette conférence, le Président João Lourenço a indiqué qu'il espère que cet événement serve de plate-forme pour promouvoir des discussions solides et établir des accords pouvant contribuer à un plus grand développement du secteur pétrolier.

La conférence se déroule sous le thème "Propulser l'exploration et le développement pour augmenter la production en Angola".

Il s'agit du principal événement de l'industrie pétrolière et gazière du pays et présente une variété d'opportunités pour les entreprises de signer des accords, de promouvoir la collaboration et de stimuler des projets en Angola et dans toute la région.