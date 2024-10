Angola: Une entreprise italienne veut élargir sa coopération avec le pays

Luanda — Le président de la société italienne Grupo Leonardo S.P.A, Stefano Pontecorvo, a exprimé mercredi, à Luanda, sa volonté d'élargir la coopération avec l'Angola dans les domaines de l'espace et du cyberespace.

L'intention a été exprimée par le chef d'entreprise après une audience que lui a accordée le Chef de l'État angolais, João Lourenço, avec qui il a discuté des aspects liés à la coopération avec l'un des plus grands conglomérats industriels italiens et l'une des principales entreprises mondiales dans les secteurs aérospatial, de défense et de sécurité, fondée en 1948.

« L'Angola est pour nous un partenaire historique d'importance stratégique. Nous possédons le plus grand nombre d'hélicoptères vendus par notre entreprise dans ce pays et dans ce cas, nous travaillons également sur les questions de sécurité maritime où nous entendons élargir notre coopération », a affirmé Stefano Pontecorvo.

Il a dit que l'intention est d'élargir la coopération également dans le domaine de l'espace et du cyberespace, étant donné que l'Angola possède d'importants talents dans les domaines de l'industrie, de l'éducation et de la science.

"L'Angola possède des gens qui maîtrisent les hautes technologies, c'est pourquoi ma visite ici, en tant que représentant de l'entreprise, est très importante pour cette coopération", a-t-il souligné.

La société Leonardo S.P.A est connue pour son rôle central dans le développement de technologies de pointe à usage civil et militaire.

Basée à Rome, en Italie, elle opère dans les secteurs de l'aérospatiale, dans des projets d'avions, d'hélicoptères et de satellites, de systèmes de défense électronique, de véhicules blindés, de missiles, de torpilles, de solutions de cybersécurité, de systèmes de surveillance et de contrôle des frontières et d'autres équipements militaires.

Elle jouit d'une forte présence sur le marché international, notamment dans les contrats de défense avec les gouvernements d'Europe, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d'Asie.

Elle réalise également des investissements stratégiques dans la modernisation technologique et l'innovation des systèmes de défense et de sécurité, en particulier avec l'importance croissante de la cyber-guerre et de l'intelligence artificielle.