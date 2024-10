Angola: La Serbie veut des relations plus étroites entre les médias serbes et l'ANGOP

Luanda — L'ambassadeur de Serbie en Angola, Milos Perisic, a informé mercredi, à Luanda, que son pays envisageait de signer un protocole d'accord avec l'Agence Angola Presse (ANGOP).

Selon le diplomate, qui parlait au terme d'une visite au siège de l'Angop, à Luanda, le mémorandum vise essentiellement à accroître le flux d'informations sur les deux pays et à assurer un plus grand rapprochement entre leurs peuples respectifs.

Il a précisé que la Serbie envisage de relancer le partenariat dans le domaine de la formation du personnel du secteur journalistique et d'échanger ses expériences avec l'ANGOP.

"Nous souhaitons accueillir les délégations de l'ANGOP en Serbie et renforcer la coopération dans le domaine du journalisme", a-t-il déclaré.

Le diplomate serbe a déclaré que la coopération entre l'Angola et la Serbie est bien développée, dans divers domaines, tels que l'industrie, le commerce, l'agriculture, la défense et l'éducation.

Concernant l'éducation, il a indiqué que la Serbie offrait chaque année 19 bourses à des étudiants angolais, dans le cadre du programme "Le monde en Serbie".

"Nous avons en Serbie un bon nombre d'étudiants dans diverses facultés, comme celles d'économie, de médecine, de droit et d'autres", a-t-il souligné.

Milos Perisic a fait savoir que, dans le domaine de la culture, la coopération est bonne et qu'en 2023, une exposition d'artistes plasticiens angolais a été organisée au Musée de l'Afrique à Belgrade.

"Nous avons exprimé notre intérêt, avec le ministre angolais de la Culture, à organiser la participation de l'Angola à la plus grande foire du livre d'Europe, à Belgrade", a-t-il déclaré.

L'Angola et la Serbie ont établi des relations de coopération politico-diplomatique, technico-scientifique et culturelle le 25 avril 1977.

Actuellement, ces relations sont cordiales et se sont consolidées avec la signature de plus de dix accords et visites de plusieurs délégations angolaises à Belgrade, entre 2020 et 2023.

Les deux pays ont mis à jour le premier instrument juridique signé en 1977, appelé « Accord général de coopération économique et technico-scientifique », document de base pour la signature de plusieurs instruments juridiques sectoriels.

La Serbie a été l'un des premiers pays d'Europe et le troisième au monde à reconnaître l'indépendance de l'Angola, en 1975, partageant à l'époque l'esprit des pays non alignés.

Avec un produit intérieur brut (PIB) estimé à 164,8 milliards de dollars, la Serbie est considérée comme une économie émergente moyenne par la Banque mondiale.

Ce pays est bordé au sud-ouest par le Monténégro, à l'ouest par la Bosnie-Herzégovine, au nord-ouest par la Croatie, au sud par la Macédoine du Nord et l'Albanie, à l'est par la Roumanie et la Bulgarie et au nord par la Hongrie.