Tunisie: Le pays salue la position « honorable » de Madrid face à la cause palestinienne

La rencontre a été l'occasion, par ailleurs, de saluer la qualité des relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et l'Espagne et de passer en revue les moyens permettant de les développer avant la célébration du 30e anniversaire du traité d'amitié et de bon voisinage entre les deux pays en 2025.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, hier, au siège du département, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Tunisie, Javier Puig Saura, venu le féliciter à l'occasion de sa prise de fonctions à la tête du ministère.

Selon un communiqué du ministère, l'ambassadeur d'Espagne a remis, lors de cette réunion, au chef de la diplomatie tunisienne une lettre de félicitations écrite de son homologue espagnol José Manuel Albares.

La rencontre a été l'occasion d'évoquer les derniers évènements survenus au double plan régional et international.

A ce titre, le ministre a saisi l'occasion pour saluer la «position honorable» adoptée par l'Espagne face à la cause palestinienne, réitérant à ce propos la position de principe de la Tunisie en faveur du droit légitime du peuple palestinien à établir son État indépendant avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.

Les deux parties ont, en outre, convenu de veiller à garantir le succès des prochaines manifestations diplomatiques bilatérales, en multipliant les échanges de visites entre les hauts fonctionnaires des deux pays. Ils ont également convenu d'examiner les moyens visant à promouvoir la coopération économique, culturelle et éducative et de développer les investissements en réponse au potentiel dont disposent les deux pays, en particulier après la réouverture du bureau de l'Agence espagnole de coopération pour le développement (Aecd) en Tunisie.