Afrique Centrale: L'Angola et la RDC signent un accord pour renforcer l'exploration pétrolière dans la ZIC

Luanda — Le gouvernement angolais et la République Démocratique du Congo (RDC) ont signé mercredi, à Luanda, un avenant à l'accord de gouvernance et de gestion de la Zone Maritime d'Intérêt Commun (ZIC), située au sud du bloc 14 et au nord des blocs 1, 15 et 31 des concessions pétrolières entre les deux pays.

Le protocole respectif, qui autorise l'exploration pétrolière dans la zone commune, a été signé par le ministre des Ressources Minérales, Pétrole et Gaz, Diamantino Azevedo, et par le ministre des Hydrocarbures de la RDC, Aimé Molendo, dans le cadre de la 5ème Conférence et Exposition Internationale Angola Oil & Gas 2024, qui a lieu les 2 et 3 de ce mois, à Luanda.

Après cet acte, le document sera soumis pour ratification aux parlements des deux pays, selon Diamantino Azevedo.

Le ministre a ensuite indiqué qu'il passerait à l'activité la plus intéressante liée à la production pétrolière.

La zone susmentionnée, qui traverse la frontière maritime entre les deux pays, a une capacité de 3,29 millions de barils de pétrole par an.

Le bloc en eau profonde est exploité par Cabinda Gulf Oil Company, filiale locale de Chevron, en collaboration avec les partenaires Eni, Etu Energias et la compagnie pétrolière angolaise Sonangol.

%

L'Angola et la RDC partagent une vaste frontière terrestre, maritime et fluviale, ce qui a conduit à la signature d'un protocole d'accord sur l'exploration pétrolière commune dans les eaux du bassin inférieur du Congo, en 2003.

Le 13 juillet 2023, l'accord modifiant les articles 4 (Mise en oeuvre) et l'article 8 (Comité commun de surveillance des comptes ZIC) a été paraphé.

Parallèlement au mémorandum de gouvernance et de gestion de la ZIC, à la même occasion, un autre accord a également été signé pour améliorer la coopération dans les domaines du commerce, des affaires et de l'investissement.

Ce document a été paraphé par la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, et le ministre des Finances du Congo, Nicolas Kazadi.

L'acte d'ouverture de la Vème Conférence et Exposition « Angola Oil & Gas 2024 », sous le thème « Stimuler l'exploration et le développement pour augmenter la production en Angola », a été réalisé par le Président de la République, João Lourenço.

Parmi les participants, il a été signalé la présence du Ministre des Hydrocarbures de la République Démocratique du Congo, du Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de Côte d'Ivoire, du vice-ministre des Mines et de l'Énergie de Namibie, du Secrétaire Général de l'APPO et du Président des Partenariats Stratégiques et système de pipelines d'Afrique centrale.