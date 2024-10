Angola: Le Président de la République souligne les mesures visant à maintenir la production pétrolière

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré mercredi que l'Exécutif angolais avait défini d'importantes mesures fiscales contractuelles et opérationnelles pour garantir que la production pétrolière se maintienne au-dessus d'un million de barils de pétrole/jour.

Parmi les mesures, le Président João Lourenço qui s'exprimait à l'ouverture de la 5e Conférence international de Pétrole et Gaz, a souligné la stratégie d'appel d'offres pour de nouvelles concessions pétrolières pour la période 2019-2025, qui vise à attribuer au moins 50 nouveaux blocs. Il a fait savoir que plus de 30 blocs ont été attribués à ce jour.

Le Chef de l'État a également souligné la stratégie d'exploration des hydrocarbures pour la période 2020-2025, qui vise à réaliser d'études de reconnaissance, d'accessibilité et géologiques pour évaluer le potentiel pétrolier des bassins intérieurs de l'Angola, Kassanje et d'Etosha-Okavango, en vue de dynamiser et d'intensifier la reconstitution des réserves.

Il a également parlé du régime d'offre permanente de blocs pétroliers, qui permet la promotion et la négociation permanente de blocs soumissionnés et non attribués, de zones libres dans les blocs concédés et de concessions attribuées au Concessionnaire National.

En ce sens, l'homme d'État a fait savoir que les mesures importantes prises par l'Exécutif ont désormais des effets positifs, soulignant la mise en oeuvre des projets Begonia, du bloc 17-06, Agogo, du bloc 15-06, Lifua, Ndola Sul, du bloc 0, et Caminho, du bloc 20-21, qui contribueront à la stabilisation de la production pétrolière à court et moyen terme.

Toutefois, a-t-il précisé, certaines mesures auront un effet à long terme, comme le développement du projet Caminho par Total Energies et ses partenaires, ainsi que les activités dans le bassin de Namibe, où Exomobile est en train de faire le forage de son premier puits d'exploitation.

Pour le segment Midstream et Downstream, a renchéri l'homme d'État, l'Exécutif a défini comme objectifs prioritaires la construction de trois nouvelles raffineries, à Cabinda, Soyo et Lobito, et la construction d'installations de stockage de combustibles liquides et gazeux à terre, avec un accent particulier sur le terminal océanique de Barra do Dande.

Selon João Lourenço, ces actions combinées permettront au pays de disposer d'une capacité de stockage de plus d'un million de mètres cubes de carburant.

D'autre part, il a affirmé que la libéralisation du secteur des dérivés pétroliers a ouvert un espace à davantage d'opérateurs pour réaliser des activités de logistique, de distribution et de commercialisation des produits raffinés, raison pour laquelle l'Exécutif appelle les investisseurs à profiter de cette opportunité d'affaires.

Production de gaz

Dans une autre partie de son discours, João Lourenço a déclaré que, sur la base du décret présidentiel nº 7/18, du 18 mai, des projets structurants de gaz naturel sont en cours de mise en oeuvre, avec un accent particulier sur le nouveau consortium gazier, dont l'objectif principal est d'assurer l'approvisionnement continu de ce produit à l'usine Angola LNG et à l'usine à cycle combiné de Soyo.

Il vise également à soutenir la mise en oeuvre d'autres projets tels que l'industrie pétrochimique, l'industrie des engrais, l'industrie sidérurgique et autres.

Dans ce segment, a-t-il souligné, le Plan directeur du gaz naturel est en voie d'achèvement et devrait définir les bases pour exploiter le potentiel des ressources en gaz naturel de l'Angola sur un horizon temporel d'environ 30 ans, afin de garantir la création d'emplois et générer des recettes pour l'État, contribuant au développement socio-économique du pays.

La 5ème Conférence et exposition internationale sur le pétrole et le gaz d'Angola 2024 se déroule sous le thème "Propulser l'exploration et le développement pour augmenter la production en Angola". Il s'agit du principal événement de l'industrie pétrolière et gazière du pays et présente une variété d'opportunités pour les entreprises de signer des accords, de promouvoir la collaboration et de stimuler des projets en Angola et dans toute la région.