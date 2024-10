Angola: Le pays et le Mozambique nouent un nouveau partenariat stratégique

Luanda — L'Agence Nationale du Pétrole, Gaz et Biocarburants (ANPG) et l'Institut National du Pétrole (INP) du Mozambique ont signé mercredi, à Luanda, un protocole d'accord qui vise à promouvoir l'échange d'expériences dans les domaines de la gestion des concessions.

L'accord comprend la gestion des ressources humaines et la réalisation d'études et d'investissements conjoints, d'ateliers, de séminaires et le développement de projets collaboratifs, dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays dans le secteur de l'énergie.

Le même protocole a été paraphé par l'associé directeur de FAMAR, Mauro Carvalho, et par le directeur exécutif de PUMANGOL, André Pitr, lors des travaux de la deuxième journée de la « V Conférence et Exposition du Pétrole et Gaz », qui se déroule à Luanda.

A l'occasion, en présence du président du Conseil d'administration de l'Agence nationale du pétrole et du gaz, Paulino Jerónimo, et de l'administrateur de l'INP du Mozambique, José Branquinho, un partenariat a également été établi visant à améliorer la capacité de stockage de carburant dans le pays.

Ce deuxième pacte prévoit la construction d'unités de stockage à Luanda et Lobito, d'une capacité totale de 28.500 mètres cubes, en vue d'apporter des avantages financiers, environnementaux et économiques à grande échelle à l'Angola, selon le contrat.

La conférence, organisée sous le thème "Propulser l'exploration et le développement pour augmenter la production en Angola", est le principal événement du secteur pétrolier du pays.

Il présente un large éventail d'opportunités pour les entreprises pour signer de nouveaux accords, promouvoir des collaborations et stimuler des projets dans l'industrie pétrolière et gazière en Angola et dans la région sud du continent africain (SADC).