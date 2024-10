Angola: Le pays s'engage à être un producteur compétitif d'hydrocarbures

Luanda — L'Angola poursuit son aspiration à devenir un producteur compétitif d'hydrocarbures, contribuant à la sécurité énergétique au niveau mondial, a déclaré mercredi le Président de la République, João Lourenço.

Intervenant à l'ouverture de la Vème Conférence sur le Pétrole et Gaz, il a déclaré que, à cet égard, des actions ont été mises en oeuvre pour assurer la croissance de l'activité pétrolière et la diversification économique, dans le but de créer de la richesse et de la prospérité pour le pays et pour les Angolais.

En ce sens, selon l'homme d'État, le gouvernement travaille sans relâche pour établir un environnement réglementaire attractif et compétitif, avec des politiques et des régimes fiscaux orientés vers le marché.

Pour atténuer les principales contraintes identifiées, a-t-il renchéri, un modèle de gouvernance du secteur pétrolier a été défini, qui a permis la stratification et la définition du rôle de chaque entité, notamment dans les questions liées à la surintendance, au concessionnaire, à la régulation, à l'inspection et à l'exploitation.

Dans ces conditions, a déclaré le Président João Lourenço, a été créée l'Agence Nationale du Pétrole, du Gaz et des Biocarburants (ANPG), un concessionnaire national qui a la responsabilité de réglementer, promouvoir et contrôler l'exécution des activités pétrolières dans le segment «Upstream».

Le Chef de l'État a souligné que l'Institut de réglementation des dérivés pétroliers a également été créé, et est chargé de la réglementation et de la supervision d'autres segments, "midstream" et do "downstream".

Concernant la société nationale des hydrocarbures "Sonangol", l'homme d'État a indiqué qu'elle avait le rôle d'une entreprise publique centrée sur son objet social principal, qui comprend toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière, à savoir la prospection, la recherche, la production, le raffinage, le transport, le stockage, la distribution et la commercialisation du pétrole, du gaz naturel et des produits dérivés.

Selon le Président de la République, ce modèle de gouvernance a donné une plus grande transparence et compétitivité au secteur, le rendant plus attractif pour attirer les investissements privés nationaux et étrangers et permettant de maintenir la production pétrolière nationale au-dessus d'un million 100 mille barils de pétrole par jour.

Au cours de son discours, le Chef de l'État a déclaré que la conférence revêt une grande importance et se déroule à un moment où la situation politique et macroéconomique internationale crée de nombreuses distorsions sur les marchés internationaux, notamment celui du pétrole et du gaz naturel, présentant ainsi plusieurs défis pour l'économie.

En outre, a-t-il poursuivi, le secteur pétrolier a également été confronté à certaines contraintes, comme la difficulté d'obtenir des financements pour des projets extractifs en raison de la priorité accordée aux investissements dans le domaine des énergies renouvelables au détriment des investissements dans l'exploitation et le développement des gisements pétroliers.

La conférence se déroule sous le thème "Conduire l'exploration et le développement pour l'augmentation de la production en Angola".

Il s'agit du principal événement de l'industrie pétrolière et gazière du pays et présente une variété d'opportunités pour les entreprises de signer des accords, de promouvoir la collaboration et de stimuler des projets en Angola et dans toute la région.