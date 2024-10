Tunisie: Ligue 1 / Championnat national (4e journée) - Des points à chercher partout !

Les huit matches de cette 4e journée offrent des oppositions de grand intérêt. Les 16 équipes, quel que soit leur classement, sont à la recherche de points pour se rassurer en ce début de saison.

On a des équipes qui ont gagné trois matches, d'autres qui ont perdu les trois, et entre les deux, un contingent de clubs placés en milieu du tableau. Les premières journées d'un long championnat à 16 équipes ne disent rien sur celui qui l'emportera ou qui rétrogradera, mais on a une idée sur le relief du futur parcours. Ceux qui joueront pour le titre émergent au bout de 5 à 7 journées, sans être sûrs de l'emporter, et ceux qui vont lutter pour le maintien sont déjà connus avant même le début de saison.

La journée d'aujourd'hui est déjà déterminante pour le CA par exemple qui a enchaîné trois succès et qui reçoit une ES Zarzis qui a gagné trois fois elle aussi. Un duel de leaders qui a des répercussions sur leur futur. Ce duel sera suivi de près par un OB, lui aussi ayant fait un excellent départ et qui entend le confirmer en recevant une révélation du championnat, la JS Omrane.

Ces deux matches intéressent aussi l'EST qui se déplace à Métlaoui pour ramener les trois points tout en espérant un nul entre le CA et l'ESZ et un faux pas de l'OB pour retrouver le leadership.

A suivre également le CSS, décevant pour son public, qui reçoit EGS Gafsa dans un match de rachat. Les Gafsiens, très fragiles et tourmentés, vont-ils résister à un CSS qui va mettre toutes ses ressources pour glaner les trois points ? Quant à l'USM, une équipe toujours aussi ferme et régulière en dépit des changements chaque saison, elle a la possibilité de rafler trois points de plus en recevant une USBG déboussolée et battue trois fois.

Les locaux ont tous les atouts pour s'imposer et oublier le semi-échec de la dernière journée. L'ESS, pour sa part, sera dans une épreuve de vérité en jouant l'AS Soliman, une équipe qui a besoin tellement de points pour se relancer. A suivre également le classique ST-CAB, un remake de la dernière finale de la Coupe de Tunisie.

Le programme

Stade de Soliman (14h30) : ASS-ESS. Arbitre : Sadok Selmi (Watania 2)

Stade Taieb Mhiri (15h00) : CSS-EGSG. Arbitre : Khalil Jery

Stade Medjez El Bab (15h00) : OB-JSO. Arbitre : Naim Hosni

Stade Mustapha Ben Jannet (15h00) : USM-USBG. Arbitre : Montassar Belarbi

Stade de Métlaoui (15h00) : ESM-EST. Arbitre : Badis Ben Salah (Watania 1)

Stade Nejib Khattab (15h00): UST-ASG. Arbitre : Amine Fjaier

Stade Hedi Naifer (15h00) : ST-CAB. Arbitre : Fraj Abdellaoui

Stade de Radès (16h30) : CA-EST. Arbitre : Yousri Bouali (Watania 2)