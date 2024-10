Tunisie: EST - Zinedine Kada d'entrée !

Si on se réfère aux dernières séances d'entraînement, Miguel Cardoso accordera son entière confiance au jeune Zinedine Kada en le titularisant.

Certes, Miguel Cardoso a la contrainte du quota des joueurs étrangers, ne pouvant en aligner que quatre sur le terrain. N'empêche, s'il se montre moins conservateur dans ses idées, il peut voir plus large et les cartes jouées jusque-là en cours de jeu pourront être beaucoup plus efficaces si elles sont exploitées d'entrée. En ce sens et si on se réfère aux dernières séances d'entraînement, le coach "sang et or" pense à lancer d'entrée le jeune Zinedine Kada.

Entré à la mi-temps dimanche soir face au Stade Tunisien, Kada a non seulement apporté une plus-value à l'animation offensive, mais a marqué aussi le but d'égalisation. Un joli but du reste. Sur ce but, Kada a mis en évidence son talent en sachant se positionner idéalement grâce à une lecture rapide du jeu. La bonne combinaison avec Houssem Tka et sa reprise de la tête directement dans les filets d'un Sami Hlel impuissant ont permis à l'Espérance d'égaliser dans le bon timing. Certes, les "Sang et Or" n'ont pas gagné le derby dimanche, mais ils n'ont pas perdu, non plus.

Konaté à la place d'Aholou !

Miguel Cardoso pourra probablement faire un autre choix osé pour un entraîneur conservateur. Il pense titulariser également le jeune milieu ivoirien Abderamane Konaté qui, à chaque fois qu'il est sollicité en cours de jeu, donne le plus escompté. Konaté n'a peut-être pas marqué contre le Stade Tunisien, mais il l'a fait au match précédent en signant le but de la victoire face à l'AS Soliman.

Au vu de la contrainte du quota des joueurs étrangers, le coach "sang et or" devra inverser les rôles en titularisant Konaté à la place de Roger Aholou qui, lui, sera bien utile une fois que l'Espérance prend l'ascendant.

Ceci dit, la titularisation de Kada et Konaté, mais aussi de Larry Azouni qui pourrait prendre la place de Wael Derbali, devra constituer les trois changements qu'apportera le technicien "sang et or" à son onze de départ tout à l'heure face à l'ESM. Pour le reste, il devra reconduire les mêmes.

Et pour assurer les conditions optimales de confort, l'équipe s'est envolée hier pour Tozeur où elle a passé la nuit. Elle ralliera tout à l'heure Métlaoui par la route.

Formation probable : Memmiche, Meriah, Tougai, Ben Hmida, Bouchniba, Azouni (Derbali), Konaté (Aholou), Tka, Belaili, Sasse et Kada.