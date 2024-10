Tunisie: ST - L'idée de se replacer

Un mal pour un bien, les manquements constatés face à l'EST doivent servir d'avertisseur face au CAB cet après-midi.

Un match perdu sur tapis vert, un succès et une parité, le Stade peut mieux faire, et pourtant, récemment, lors de ses temps forts, il a montré un jeu plutôt séduisant face à un gros calibre. Maintenant , après avoir tiré les enseignements de sa dernière sortie, le ST doit à présent élever son niveau dans son fief du Naifer face à des Cabistes qui tenteront à leur tour de créer la surprise en freinant les Bardolais. Grandir davantage pour arriver à maturité au moment opportun, s'ils veulent franchir un palier, les Stadistes seraient bien inspirés dès aujourd'hui de retenir les leçons, au fil du jeu, de la physionomie du match et des dispositions de l'adversaire. Ne plus répéter les mêmes bévues aussi quand l'équipe prend l'avantage.

Quand on mène, on doit penser à consolider pour ne pas s'exposer au retour de manivelle. Un mal pour un bien donc, les manquements constatés face à l'EST doivent servir d'avertisseur face au CAB. Quid maintenant du onze pressenti ? Ce sera forcément un onze d'attaque via un plan en 4-3-3 qu'affectionne Maher Kanzari. L'on retrouverait ainsi Sami Hlél dans les buts, Nidhal Laifi sur le flanc gauche, Khalfa sur le côté opposé, Sahraoui et Arous dans l'axe, Oumarou en tant que milieu central, Touré au ratissage et Ghazi Ayadi qui serait aligné comme milieu droit après avoir purgé sa suspension.

Toujours au milieu, le staff peut aussi aligner d'entrée Mugisha Bonheur, voire Amath Ndao, sans oublier l'alternative Rayan Smaali, toujours au milieu. Enfin, en attaque, on prendrait les mêmes, quoique volet alternatives, il y a du beau monde avec des joueurs prêts à saisir leur chance. En clair, si Mejri, Kadida et Sajed Ferchchi devont débuter le match, Saafi, Khalil Ayari et Ahmed Béji sont prêts à apporter leur concours une fois sollicités.