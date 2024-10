Algérie: Réunion du Gouvernement - Suivi de la situation sanitaire dans certaines wilayas du Sud

Alger — Le Gouvernement a entendu, mercredi lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, une communication sur les différentes mesures prises et les progrès réalisés dans les campagnes de prévention et de vaccination visant à enrayer la propagation des épidémies dans certaines wilayas du sud, en application des directives du Président de la République, indique mercredi un communiqué des Services du Premier ministre.

"Dans le cadre du suivi de la situation sanitaire dans certaines wilayas du sud, le Gouvernement a entendu une communication sur les différentes mesures prises et les progrès réalisés dans les campagnes de prévention et de vaccination visant à enrayer la propagation des épidémies, en application des directives de Monsieur le Président de la République données à cet effet, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités des structures et établissements de santé et la fourniture des médicaments et vaccins nécessaires, ce qui a permis la mobilisation de toutes les capacités et la gestion de la situation épidémiologique selon les protocoles scientifiques, ainsi que la régression du nombre de cas d'infection enregistrés", précise la même source.

"Les efforts demeurent mobilisés et continus pour l'éradication de cette situation épidémique, notamment à travers la lutte contre l'immigration clandestine", ajoute le communiqué.