Algérie: Visite de De Mistura dans les camps des réfugiés sahraouis - Réaffirmer l'attachement du peuple sahraoui à son droit à l'autodétermination

Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO, Mohamed Sidi Omar a affirmé que la visite de l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan De Mistura, dans les camps des réfugiés sahraouis, prévue jeudi, et sa rencontre avec les responsables sahraouis, sera l'occasion de réaffirmer l'attachement du peuple sahraoui à son droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance.

Cette visite, ajoute-t-il, "intervient dans le cadre de ses tentatives d'approfondir ses contacts avec le Front Polisario ainsi qu'avec l'Etat d'occupation marocain".

Dans le même sillage, le diplomate sahraoui a souligné que cette troisième visite intervient dans "un contexte difficile", où le processus de paix au Sahara occidental se trouve "dans une impasse" en raison de l'entêtement de l'occupant marocain qui a violé le 13 novembre 2020 l'accord de cessez-le-feu signé en 1991, lors duquel il a été convenu d'organiser un référendum d'autodétermination.

Mohamed Sidi Omar a souligné que cette visite sera l'occasion pour la partie sahraouie "de réaffirmer sa position ferme et inébranlable quant à ses droits légitimes et non négociables à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance", ainsi que son engagement à "défendre fermement et par tous les moyens légitimes, y compris la lutte armée, ses droits légitimes pour recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble des territoires occupés".

En janvier 2022, De Mistura a effectué sa première visite dans la région après sa nomination en octobre 2021, suivie d'une seconde visite dans les camps de réfugiés sahraouis en septembre de la même année.

La rencontre de De Mistura avec la société civile sahraouie a permis de démettre les mensonges du Maroc, qui ne cesse de les véhiculer auprès de la communauté internationale concernant la situation des réfugiés sahraouis, après avoir été accueilli par les populations sahraouies qui lui ont affirmé leur attachement au droit à l'autodétermination.

A noter, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, présentera, le 10 octobre, son rapport sur la situation au Sahara occidental, pour la période du 1 juillet 2023 au 30 juin 2024, devant le Conseil de sécurité, suivi du briefing de son envoyé personnel, De Mistura, devant le même Conseil le 16 du même mois.