Togo: La création des ligues professionnelles - Un projet ambitieux

Le président de la Fédération togolaise de football (FTF), Guy Akpovy, a rencontré mercredi les dirigeants des clubs de première et de deuxième division pour une concertation stratégique en amont de la nouvelle saison de football, prévue pour démarrer le 20 octobre prochain.

Cette réunion a permis d'aborder des questions cruciales pour le développement du football, notamment la création de la Ligue professionnelle et l'augmentation des subventions de l'État aux clubs.

M. Akpovy a mis en avant la création des ligues professionnelles comme une avancée décisive pour le football togolais.

Selon lui, cette initiative vise à offrir au football national un cadre juridique et institutionnel à l'image des grandes nations du football mondial.

Ce projet prévoit une restructuration des compétitions avec notamment la transformation des actuelles D1 et D2 en Ligue 1 et Ligue 2, suivant le modèle français et celui d'autres grands pays.

Cette mesure a pour objectif d'élever les standards du football national, en créant un environnement plus professionnel et compétitif. Toutefois, le président de la FTF a reconnu que le chemin vers la professionnalisation est semé de défis, citant les infrastructures sportives insuffisantes, le manque de moyens financiers et la faible motivation des clubs participants.

Au cours des échanges, les présidents des clubs ont exprimé plusieurs attentes, parmi lesquelles figure en premier lieu l'augmentation des subventions de l'État pour soutenir leurs activités. Selon eux, un soutien financier accru est nécessaire pour permettre aux clubs de fonctionner dans de meilleures conditions et d'améliorer les performances des équipes.

Les dirigeants ont également insisté sur la nécessité de renforcer les compétences des entraîneurs et d'améliorer le niveau de l'arbitrage. Ces deux domaines sont essentiels pour garantir des compétitions de qualité et équitables, contribuant ainsi à l'amélioration du football national.