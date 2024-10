Togo: Améliorer la santé des enfants

Une délégation de l'Alliance Gavi, a rencontré mercredi la Première ministre Victoire Tomegah Dogbé pour discuter des avancées et de la coopération en matière de vaccination au Togo.

Riswana Soundardjee, la nouvelle représentante résidente de Gavi à Lomé, a salué les actions entreprises par le Togo pour renforcer la couverture vaccinale et a réitéré l'engagement de l'alliance à continuer d'accompagner le pays dans ses efforts.

L'Alliance Gavi, également connue sous le nom de Gavi, l'Alliance du Vaccin, est une organisation internationale créée en 2000, dont l'objectif est de faciliter l'accès à la vaccination dans les pays en développement.

Cette alliance regroupe des gouvernements, des organisations internationales, des fabricants de vaccins, des agences techniques, ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG). Elle agit comme un pont entre les différents acteurs pour garantir que les enfants, particulièrement dans les pays les plus pauvres, puissent recevoir les vaccins essentiels à leur santé.

Gavi vise à améliorer les taux de vaccination dans les pays à faible revenu, à renforcer les systèmes de santé et à réduire les disparités mondiales en matière de vaccination. Elle agit pour prévenir les maladies évitables et sauver des millions de vies, notamment en luttant contre des pathologies comme la rougeole, la polio, l'hépatite B, le pneumocoque, le rotavirus, et plus récemment, le COVID-19.

Le principal objectif de Gavi est de réduire la mortalité infantile et d'améliorer la qualité de vie dans les régions les plus vulnérables en garantissant un approvisionnement régulier en vaccins, une distribution efficace et des campagnes de sensibilisation.