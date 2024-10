Togo: Le CETEF et Golfe 2 au rapport pour tisser « une nouvelle corde »

« Au bout de l'ancienne corde, on tisse la nouvelle », c'est connu. Partenaires pour le compte de la 18ème édition de la Foire internationale de Lomé (FIL), organisée du 22 Novembre au 10 Décembre 2024, le CETEF (Centre Togolais des Expositions et Foires) et la Mairie de la commune de Golfe 2 travaillent à une réussite de la prochaine édition.

C'est ainsi que le Maire principal par intérim de la commune de Golfe 2, Edoh Komi, et ses collaborateurs ont rencontré ce jour de Mercredi 02 Octobre 2024, l'équipe de direction du CETEF, conduite par le Directeur général, Alexandre de Souza. Au cours de ces travaux, il était question du rapport de la dernière édition. Outre le rapport présenté aux partenaires, les parties ont fait état également des recommandations. Il s'agit selon les informations parvenues à notre rédaction de recommandations dont la finalité est de voir la 19ème édition de la FIL qui aura lieu dans le courant Novembre et Décembre 2024, connaitre une amélioration, mieux, être une réussite.

Si cette collaboration a le plus concerné la gestion des parkings et des déviations autour du site de la Foire, il est ressorti de ce rapport fait ce jour qu'il y a eu des « manquements dont la mauvaise foi des partenaires (surtout les structures qui avaient eu en gestion les parkings, ndlr), la prolifération des parkings clandestins, la circulation des tickets parallèles, l'occupation anarchique des terre-pleins centraux, la réticence de certains visiteurs, l'agression sur certains agents de la commune et la destruction de certains sabots par les visiteurs ».

De ces discussions entre partenaires, l'on espère que de nouvelles dispositions seront prises pour améliorer cette collaboration à tous les niveaux, afin de mieux gérer l'affluence et les moyens de déplacement des visiteurs, lors de la prochaine édition.