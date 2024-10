Sénégal: Un journaliste interrogé et détenu par la police

communiqué de presse

La Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) se joint à la Coordination des Associations de Presse (CAP), organisation faîtière des médias, et à son affilié le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), pour dénoncer l'arrestation arbitraire de Cheikh Yerim Seck et demander sa libération immédiate et sans condition.

Selon un communiqué de presse publié par la CAP, le journaliste Cheikh Yerim Seck serait poursuivi "pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation " suite à ses déclarations durant sa dernière émission surune chaîne de télévision privée, 7 TV, dans lesquelles il aurait réfuté les chiffres avancés par le gouvernement sénégalais sur la situation économique héritée de l'administration précédente. Le journaliste a notamment étayé ses propos par des chiffres publiés sur le site du ministère sénégalais des Finances.

La CAP a demandé la libération du journaliste arguant de son droit à la liberté d'expression. L'organisation a rappelé que le Sénégal était un Etat de droit et que la liberté de la presse et la liberté d'expression étaient inscrites dans sa Charte fondamentale.

Le Secrétaire général de la FIJ, Anthony Bellanger, a demandé la libération immédiate de Cheikh Yerim Seck. Il a rappelé le droit du public d'être informé et celui des journalistes d'informer même si cette information contredisait le narratif officiel d'un gouvernement. "Nous engageons le gouvernement sénégalais à s'assurer qu'il respecte les droits humains fondamentaux garantis par la Déclaration universelle des droits de l'Homme et la Convention internationale sur les droits civils et politiques. Ces droits sont essentiels au renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et le Sénégal doit les mettre en oeuvre".