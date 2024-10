Gambie: Le Ministère des Affaires Etrangères prépare un code de conduite pour les ambassadeurs gambiens

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale Et Des Gambiens De L'étranger a informé les législateurs que son ministère élabore actuellement des doctrines et des documents réglementaires visant la promulgation de lois et de règlements pour les ambassadeurs gambiens et les autres diplomates dans les pays étrangers.

Le Dr Mamadou Tangara a fait ces remarques récemment à l'Assemblée Nationale, dans sa réponse à une question qui lui avait été posée par le député de LatriKunda Sabiji, Yahya Sanyang, concernant le manque de performance et la conduite scandaleuse de certains membres du personnel dans certaines ambassades à travers le monde.

À cette fin, le législateur de Latrikunda a demandé au ministre d'informer l'Assemblée si son ministère pourrait envisager l'élaboration d'un code de conduite pour tous ses ambassadeurs.

Le ministre Tangara a répondu que son ministère « prépare actuellement plusieurs doctrines et documents réglementaires » visant à fournir les lois et règlements appropriés à son personnel au siège et dans les missions étrangères.

« Il s'agit notamment du Projet De Loi Sur Le Service Diplomatique, du règlement sur le service diplomatique, de la politique d'affectation, de la stratégie du service diplomatique, du manuel du service diplomatique et du code de conduite », a-t-il déclaré.

Concernant les documents de politique générale tels que l'acte de service pour le Ministère Des Affaires Etrangères, le ministre Tangara a maintenu qu'ils ont été complétés et approuvés par la Commission De La Fonction Publique en 2022.

Le ministre Tangara a également déclaré que d'autres documents stratégiques, tels que le règlement du service diplomatique et le projet de loi sur le service diplomatique, sont achevés mais doivent encore être validés, tandis que le manuel et le code de conduite sont au stade de la rédaction et devraient être bientôt achevés.

Il a révélé que toutes les nominations dans le service diplomatique sont basées sur l'attente que les personnes concernées sont d'un comportement irréprochable, et que leurs actions soient entièrement dictées par les règles existantes, les règlements et les principes sacro-saints de la fonction publique.

« Le service diplomatique n'existe nullement dans un vide juridique, puisqu'en plus des règlements existants du service diplomatique, figurent le règlement général et le règlement financier. Ils définissent les paramètres réglementaires généraux qui guident l'action et le comportement du personnel du service diplomatique au siège et dans les missions à l'étranger, y compris les agents d'autres ministères et départements », a-t-il déclaré.

Il a souligné qu'il n'est nullement acceptable qu'un membre du personnel du service diplomatique se comporte d'une manière qui transgresse les règles et règlements de la fonction publique, notamment lorsqu'il est affecté à une mission à l'étranger.

« Raison pour laquelle le ministère, lorsqu'il est confirmé qu'un diplomate se comporte de manière lamentable en violation des règles et règlements en vigueur, prend des mesures punitives fortes et rapides à l'encontre de la personne concernée, comme en témoignent les récents incidents. Je voudrais également profiter de cette occasion pour souligner l'importance du travail et des sacrifices des membres du service diplomatique de la Gambie», a-t-il déclaré.

Il a révélé que la majorité du personnel du service diplomatique s'est acquittée avec constance de son mandat et a honoré les attentes attribuées à leur position unique, notamment en répondant immédiatement aux préoccupations de ses citoyens et en jouant le rôle de facilitateur et de coordinateur nécessaire à leur programme de développement.

« Par conséquent, les actions fâcheuses de quelques membres du service diplomatique ne sauraient entièrement refléter le comportement de la plupart des membres de notre service diplomatique », a-t-il fait remarquer.

